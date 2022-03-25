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Giriş Tarihi: 25.3.2022

Myers kokteyli vücut direncini artırıyor

DR. SERVET TERZİLER
Myers kokteyli vücut direncini artırıyor

Hayatın yoğun temposunda strese maruz kalan bünyemiz bir süre sonra alarm veriyor. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için en iyi yöntemlerden olan Myers kokteyli, içerdiği vitaminlerle vücut direncini artırıyor

Modern çağın yeni alışkanlıklarıyla birlikte değişen yaşam tarzları, insan sağlığını önemli ölçüde etkiliyor. Bu nedenle bağışıklık sistemini desteklemek gerekiyor. Myers kokteyli, vücut direncini artırarak insanların kendini daha enerjik hissetmesini sağlıyor.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR
Günlük hayatın yoğun temposuna ayak uydurmaya çalışırken aslında ne kadar yorulduğumuzu fark edemiyoruz. Üstelik tüm bu koşturmacaya rağmen daima zinde kalmaya çalışıyoruz. Bedenimiz alarm vermeye başlamadan önce bağışıklık sistemimizi güçlendirebilmemiz için ona ihtiyacı olan vitamin ve mineral takviyesini sağlamamız gerekiyor. Peki vücudumuzun enerji seviyesini nasıl artırabiliriz? İşte bu noktada Myers kokteyli imdadımıza yetişiyor. Myers kokteyli, stres ve baskı altında çalışan, medikal tedavilere destek arayan veya aldıkları vitamin takviyesinden bütünüyle faydalanamayan kişiler için etkin bir tedavi yöntemidir. 1970'li yıllarda Dr. John Myers öncülüğünde geliştirilen Myers kokteyli en basit tanımıyla intravenöz (damar içi) vitamin terapisidir. Kronik yorgunluk, migren, kas spazmı, astım, mevsimsel alerjiler, fibromiyalji (yumuşak doku romatizması), anjin ve depresyon gibi bir dizi rahatsızlığın tedavisinde kullanılıyor. İçeriğinde C vitamini, kalsiyum, magnezyum, vitamin B kompleksi (B5, B6 ve B12) ve iz mineralleri bulunan Myers kokteyli; damar yoluyla doğrudan kan dolaşımına infüzyon şeklinde verildiğinden ağız yoluyla alınan vitamin takviyesine oranla çok daha etki sağlıyor.



TANSİYONU DÜZENLİYOR
Genel sağlık fonksiyonlarını iyileştirerek yaşam kalitesini artırmak isteyenlerin tercih ettiği Myers kokteyli, barındırdığı vitamin ve mineraller sayesinde kasların ve sinirlerin normal çalışmasını, gıdaların enerjiye dönüştürülmesini ve metabolizmanın korunmasını sağlıyor. Özellikle magnezyum tansiyon düzenlenmesinde etkili olurken; kronik kas ve eklem ağrıları çekenler için de yüz güldüren sonuçlar veriyor.

ART ARDA 4 HAFTA YAPILMALI
MYERS kokteyli terapisinin her hafta dört seans şeklinde uygulanması öngörülüyor. Tek seans, aktarım hızına bağlı olarak yaklaşık bir saat içinde tamamlanıyor. Myers kokteyli terapisi 4 hafta art arda uygulanıp olumlu sonuçlar gözlenmeye başlandıktan sonra ihtiyaca göre ayda bir kez tekrarlanabiliyor.



ANKSİYETE VE DEPRESYONU İYİLEŞTİRİYOR
KLİNİK çalışmalar, Myers kokteyli terapisinden düzenli aralıklarla yararlanan kişilerin şikayetlerinde önemli seviyede azalma görüldüğünü ortaya koyuyor. Temelinde enerji ve bağışıklıkla ilişkilendirilmesinin yanında de Myers kokteyli terapisi;
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Uykusuzluk ve kronik yorgunlukla mücadele ediyor.
Fibromiyalji semptomlarının hafifletilmesini sağlıyor.
Sindirim sorunlarını çözüyor.
Temel vitamin ve minerallerin kandaki konsantrasyonunu artırıyor.
Zihinsel odaklanmaya katkı sağlıyor ve vücuda zindelik katıyor.
Astım, sinüzit ve migren gibi rahatsızlıkları önlüyor.
Kardiyovasküler hastalıkların tedavisini destekliyor.
Akut, kronik kas spazmlarını azaltıyor.
Felçli hastalarda tedavi ve rehabilitasyona katkıda bulunuyor.
Kemik sağlığını güçlendiriyor.
Soğuk algınlığına ve gribal enfeksiyonlara karşı savaşıyor.
Kronik kalp yetmezliğinin önlenmesine yardımcı oluyor.
Anksiyete ve depresyon semptomlarını iyileştiriyor.
Hormonal dengesizlikleri düzenliyor.

KİMLERE UYGULANABILIYOR?
VÜCUDA ihtiyaç duyduğu enerji ve dayanıklılığı geri kazandırmak için titizlikle formüle edilen Myers kokteyli, herkese uygulanabiliyor. Seansların sıklığı ve uygulama dozu kişinin tıbbi durumuna istinaden yapılan değerlendirmeler sonucunda belirleniyor.

DAMAR YOLUYLA DAHA ETKILI
KİŞİLERİN ihtiyaçlarına yönelik uygun dozlarda hazırlanan Myers kokteylinde çeşitli vitamin ve mineraller direkt olarak damar içine aktarılıyor. Bu yöntemin temel faydası, sindirim sistemini devre dışı bırakmasıdır. Böylece besin ögeleri etkinliğini yitirmeden ve sindirim tarafından kesintiye uğratılmadan doğruca kana karışarak hücrelere dağılıyor. Bu konuda yapılan araştırmalar; oral yolla alınan besin takviyelerinin yüzde 10 ila 25'inin emildiğini, vücuda damar yoluyla verilen vitamin veya minerallerin ise neredeyse yüzde 100'ünün hemen kana karışarak hücrelere ulaştığını kanıtlıyor.

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Myers kokteyli vücut direncini artırıyor
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