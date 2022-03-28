El, ayak, ağız hastalığı gribi taklit edebilir

Son zamanlarda bebek ve çocuklarda oldukça fazla görülmeye başlayan ve pek fazla bilinmeyen el ayak ağız hastalığının genellikle boğaz enfeksiyonu olarak kendini gösterdiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Tarık Ersöz, daha çok vücudun el, yüz, ayaklar, diz ve kalça kısımlarında görülen hastalıkla ilgili bilgilendirmede bulundu.

ATEŞ VE BOĞAZ ENFEKSİYONU EN BELİRGİN ŞİKÂYETLER

El, ayak, ağız hastalığında genellikle boğaz enfeksiyonu tanısı alarak, ateşli bir şekilde acil servis ya da hastaneye başvuru öyküsü bulunduğunu işaret eden Uzm. Dr. Tarık Ersöz, "Hastalık belirtisi olarak yüksek ateş, bademcik bölgesinde yoğun kızarıklık ve aft, eller ayak altları, diz ve popo bölgesinde kaşıntılı ve ağrılı pütürlenmeler oluşmaktadır. İlk zamanlarda bu pütürler ileride içi sıvı dolu küçük kabarcıklara dönüşmektedir" diye konuştu.

BULAŞMA YOLLARINA DİKKAT EDİLMELİ

Enterovirüs ailesinden coxsacki virüsünün yol açtığı bu hastalığın yaz ve sonbahar aylarında salgın yoluyla kolayca bulaşabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Tarık Ersöz, şu uyarılarda bulundu:

"El, ayak, ağız hastalığı solunum yolu, tükürük, yakın temas ve dışkı yoluyla bulaşabilmektedir. Grip enfeksiyonunu taklit edebilir. Hastalık virüs hastalığı olduğu için antibiyotik tedavisi etkili değildir ve hastalık bir hafta içinde kendiliğinden geçer. Bu sürede hasta çocuğun başkalarıyla yakın temasta olmaması önemlidir. Yazın havuz sezonunun açılması ile birlikte, havuz sularının istem dışı yutulması ile ayrı bir risk oluşmaktadır. El-ayak-ağız hastalığına korunmanın en etkili yöntemi hijyendir."

EL, AYAK VE AĞIZDA SUÇİÇEĞİNE BENZEYEN KABARCIKLAR OLUR

Hastalığın bulaştığı çocuk ve bebeklerde ilk 3 günün sonunda el, ayak ve ağız çevresinde suçiçeği benzeri, içi su dolu kabarcıkların dikkat çekeceğinin altını çizen Uzm. Dr. Tarık Ersöz, "Suçiçeğinden farklı olarak kabarcıklar gövdede değil, el-ayak ve ağız çevresinde oluşur. El ve ayak içleri, parmak aralarının yanı sıra ayak tabanlarını da donatan içi sıvı dolu kırmızı kabarcıklar hem ağrı, sızı hem kaşıntıya neden olur. Boğazda aft denilen yaralar olur ve çocukta yutma problemi ve buna bağlı iştahsızlık görülebilir. Bunun dışında bademcikte kızarıklık, kulak ve boğaz ağrısı, halsizlik görülebilir" açıklamasında bulundu.

HEM AĞRI HEM DE KAŞINTIYA NEDEN OLUYOR

El ve ayak içleri, parmak aralarının yanı sıra ayak tabanlarını da kaplayan içi sıvı dolu kırmızı pütürlerin hem ağrı, sızı hem de kaşıntıya neden olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Tarık Ersöz, "Halsizlik ve kırıklığa kulak ve boğaz ağrısı da eşlik eder. Ağız içindeki aftlar ve bademcikte kızarıklık ise yemek yemeği işkence haline getirebilmektedir" dedi.

10 GÜN İÇİNDE KENDİLİĞİNDEN GEÇEBİLİR

Viral bir enfeksiyon olduğu için hastalığın tedavisinde antibiyotiğin yeri olmadığını belirten Uzm. Dr. Tarık Ersöz, "Hastalığa özel bir tedavi bulunmadığı herhangi bir aşısı ve ilacı da bulunmamaktadır. Tedavide kaşıntı oluşumunu azaltmak ve hafifletmek için spreyler ve çeşitli losyonlar kullanılabilmektedir" şeklinde konuştu.

Hastalığın 10 gün içerisinde kendiliğinden geçtiğini de sözlerine ekleyen Uzm. Dr. Ersöz; el ve ayaklarda sıvı dolu kırmızı kabarcıklar kuruyarak yerini lekeye bırakabileceğini fakat zamanla lekelerin kaybolacağını ve endişelenmeye gerek duyulmadığını ifade etti.

EN ÖNEMLİ TEDBİR HİJYEN OLMALI

El ayak hastalığına karşı korunmada en önemli tedbirin hijyen olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Ersöz, şu önerilerde bulundu:

"Ellerin sık sık yıkanması, kirli ellerin ağıza ve yüze sürülmemesi çok büyük önem taşır. Bulaşıcı olduğu için bu hastalığa yakalanan kişilerden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Ersöz; "ortamın sık sık havalandırılmasını, okul ve kreş gibi yerlerde ellerin ve yüzeylerin dezenfekte edilmesi, gerekli hijyen kurallarına uyulmasının hastalığın yayılma riskini engelleyeceğini belirtmektedir."

İŞTAHSIZLIK VE HALSİZLİK GÖRÜLEBİLİR

Hastalık sırasında iştahsızlık ve halsizliğin de görülebileceğini belirten Uzm. Dr. Ersöz; bu gibi etkiler görüldüğü zaman çocuklara mümkün olduğunca serin gıdalar (yoğurt, muhallebi, dondurma vs.) ve ağız içi yaraları tetiklemeyecek türden (baharatlı ve sıcak) yiyeceklerden kesinlikle uzak durulması gerektiğini, bol su tüketilmesine de dikkat edilmesi gerektiğini işaret etti.

İLK 7 GÜN BULAŞ AÇISINDAN KRİTİK ÖNEMDE

Hastalığın ilk 7 günü bulaşın en yüksek olduğu dönem olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Ersöz, "Ancak virüs belirtiler tamamen kaybolduktan sonra da günler ve haftalar boyunca ağız sıvıları ve dışkı yoluyla yayılmaya devam etmektedir. Hastalığın başkalarına bulaşmasını önlemenin en kolay yolu çocuğunuzun elinin ve kendi elinizin iyice yıkanmasından geçmektedir. Özellikle çocuğun burnunu sildikten ve altını değiştirdikten sonra ellerin mutlaka yıkanması büyük önem taşımaktadır" diyerek sözlerini noktaladı.

