Enerji içeceklerine dikkat! Kalp krizi riskini artırıyor, ritm bozukluğuna neden oluyor

En önemli risk faktörünün sigara olduğunu belirten Prof. Dr. Duygu, son zamanlarda özellikle de gençlerin sık kullandığı enerji içeceklerinin de kalp krizi riski artırdığını ve kalpte ritim bozukluğuna neden olduğunu ifade etti.

Kalp sağlığını korumak açısından düzenli beslenme alışkanlığının büyük önem taşıdığına vurgu yapan Prof. Dr. Hamza Duygu, "Sağlıklı beslenme ile kalp damar hastalıklarına neden olan risk faktörlerinden aşırı kilo, kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı ve yüksek tansiyon gelişimini geciktirmek ve azaltmak mümkün. Toplumda giderek batı tipi diyet ve fastfood alışkanlığı giderek artıyor. Bu durumla ancak sağlıklı yaşam hedeflenerek mücadele edilebilinir" dedi.

Kalp damar hastalıklarında en önemli risk faktörlerinin başında sigara tüketimi geldiğini ifade eden Duygu, "Sigara tüketimi maalesef ömrümüzden yirmi yıl çalıyor. Kalp Damar hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığın yaşanmasına neden olmaktadır. Bu yüzden sigara kullanan kişiler bu alışkanlıklarından vazgeçmesi gerekmektedir. Aktif içicilik gibi ayni zaman da pasif içicilik de çok önemli bir durumdur. Kişiler mutlaka sigara içilen ortamdan uzak durmalıdır" diye konuştu.

KKTC'de en sık görülen hastalığın kalp damar hastalıkları olduğunu kaydeden söyleyen Prof. Dr. Duygu, kalp damar hastalıklarının gençlerde de sık görülebildiğini söyledi. Gençlerde kalp krizi riskini yükselten nedenler olarak uyuşturucu kullanımı, düzensiz beslenme ve düzensiz uyku olarak gösterildiğini belirten Duygu, "Gençler son zamanlarda enerji içecekleri veya keyif verici maddeler kullanmakta. Gençlerin tükettiği enerji içecekleri kalp krizine neden olmakta. Özelliklede gençlerde kalpte ritim bozukluğuna neden olmakta. Genel olarak bilgi verecek olursak yakınlarında kalp damar tıkanıklığı olan kişiler özellikle çok dikkatli olmalı ve önlem almalıdır. Kişiler sigara, enerji içeceği, keyif verici maddeler kullanmamalı fazla olan kilosundan kurtulması gerekmektedir. Kalp damar hastalığında düzenli uyku çok önemlidir. Kişiler en az yedi saat uyku uyumalıdır. Az uyku uyuyan kişilerde özellikle kalp damar tıkanıklığı ve ritim bozukluğunu çok fazla yaşamaktadır" şeklinde konuştu.