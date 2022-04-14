Poyraz'ı yaşatma seferberliği! "En büyük korkum evladımdan önce ölmek"





Tek istediğimiz çocuğumuza daha konforlu bir hayat sağlayabilmek. Kendi ihtiyaçlarını sağlayabilecek duruma bile gelebildiğini görmek bizim en büyük hayalimiz. Ablası Simay 9 yaşında, o da kardeşinin durumunun farkında. Biz onunla bile yeterince ilgilenemezken O, o kadar olgun bir abla ki kardeşi için elinden geleni yapıyor. Eşim, kızım ve ben kenetlendik, Poyraz'ı yaşatmaya çalışıyoruz.