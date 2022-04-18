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Giriş Tarihi: 18.4.2022 12:02

Vertigo'ya "Baş Döndüren" çözüm

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Vertigo’ya Baş Döndüren çözüm

Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Baki Korkmaz ,” Vertigo hastalığı, Vertigo belirtileri ve Vertigo tedavisi hakkında bilgi verdi. Vertigo hastalarının genel olarak ani hareketlerden kaçınmaları, tuz ve kahveden uzak durmaları ve strese dikkat etmeleri gerekir" dedi.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Baki Korkmaz yaptığı açıklamada; "Vertigo baş dönmesi çevresindeki eşyaların dönme hissi olarak insanda kendini gösterir.

Hasta bize başvurduğunda öncelikle Vertigoda tanısal bir test olan Diks hallpike (hastayı sedyede ayak uzatmış oturur pozisyondayken aniden geriye yatırmasıyla yaptıkları bir test/manevradır) testine başvuruyoruz. Hastayı uygun bir zeminde sedyeye uzattıktan sonra sola bakış yönünde (Nsitagmus) hızlı göz hareketleri beraberinde eşlik olan Vertigo semptomları, bulantı, kusma var mı yok mu bakılıyor.

Aynı şekilde sağa çeviriyoruz. Diks hallpike testinin saptanan Nsitagmus, Vertigo ve bulantı kusma tespit edildiği zaman pozitif olarak kabul ettiğimiz bir test olduktan sonra pozisyonal Vertigo tedavisinde Epley manevrasına başvuruyoruz. Epley manevrasında yine hastayı aynı sedyede uzatıp baş pozisyonu hareketiyle halk arasında kristal diye tarif edilen kristallerin yerinde kaydığı durumlarda tekrar geri yerine oturtma manevralarıyla hastayı büyük çoğunlukla bu manevralarla tedavi ediyoruz. 2 ile 5 gün arasında tekrar kontrole çağırıyoruz. Kontrolde hastanın şikâyetlerine göre gerekirse 2.ci defa manevra ile ortaya çıkan yarım daire kanallarındaki kristallerin R pozisyonu ile geri atmak suretiyle hasta bu şekilde yüzde doksan iyileşip şifa buluyor. Evde bir baş dönmesi olduğu zaman lütfen kendi başınıza geçiştirmeyin en yakın sağlık kuruluşuna, mümkünse bir KBB uzmanına başvurmanızda fayda görüyorum" dedi.

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Vertigo'ya "Baş Döndüren" çözüm
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