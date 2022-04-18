Vertigo'ya "Baş Döndüren" çözüm

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Baki Korkmaz yaptığı açıklamada; "Vertigo baş dönmesi çevresindeki eşyaların dönme hissi olarak insanda kendini gösterir.

Hasta bize başvurduğunda öncelikle Vertigoda tanısal bir test olan Diks hallpike (hastayı sedyede ayak uzatmış oturur pozisyondayken aniden geriye yatırmasıyla yaptıkları bir test/manevradır) testine başvuruyoruz. Hastayı uygun bir zeminde sedyeye uzattıktan sonra sola bakış yönünde (Nsitagmus) hızlı göz hareketleri beraberinde eşlik olan Vertigo semptomları, bulantı, kusma var mı yok mu bakılıyor.

Aynı şekilde sağa çeviriyoruz. Diks hallpike testinin saptanan Nsitagmus, Vertigo ve bulantı kusma tespit edildiği zaman pozitif olarak kabul ettiğimiz bir test olduktan sonra pozisyonal Vertigo tedavisinde Epley manevrasına başvuruyoruz. Epley manevrasında yine hastayı aynı sedyede uzatıp baş pozisyonu hareketiyle halk arasında kristal diye tarif edilen kristallerin yerinde kaydığı durumlarda tekrar geri yerine oturtma manevralarıyla hastayı büyük çoğunlukla bu manevralarla tedavi ediyoruz. 2 ile 5 gün arasında tekrar kontrole çağırıyoruz. Kontrolde hastanın şikâyetlerine göre gerekirse 2.ci defa manevra ile ortaya çıkan yarım daire kanallarındaki kristallerin R pozisyonu ile geri atmak suretiyle hasta bu şekilde yüzde doksan iyileşip şifa buluyor. Evde bir baş dönmesi olduğu zaman lütfen kendi başınıza geçiştirmeyin en yakın sağlık kuruluşuna, mümkünse bir KBB uzmanına başvurmanızda fayda görüyorum" dedi.