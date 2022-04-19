Koenzim Q10 ile hem yorgunluğu hem yaşlanmayı önleyin

Ramazan ayı boyunca bağışıklık ve sindirim sistemlerini destekleyerek bünyemizi güçlendirmeye dikkat etmeliyiz... Beslenme düzenindeki değişiklikler ve uzun süreli açlığın yol açabileceği enerji kaybına karşın vücudun desteklenmesi Ramazan ayında da önemli rol oynuyor. Ramazan ayını sağlıklı geçirmek için tüyolar veren Tıbbi Farmakoloji Uzmanı Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu, "Doğru bitki ve tohumdan elde edilen doğal yağlar, besin destekleri ve probiyotikler bu dönemde ihtiyaç duyacağınız vitamin, mineral ve yağ asitlerini karşılamanıza yardımcı oluyor" diyor...Bağırsak florası, bağışıklık sisteminin temelidir. Bağısak florasında bulunan bakterilerin yeterli sayıda, sağlıklı ve dengeli olması tüm vücut sistemlerinin dengeli çalışmasına katkıda bulunuyor.Beynimizde yaklaşık 100 milyar sinir hücresi bulunurken bağırsaklarımızda ise yaklaşık 500 milyon sinir hücresi bulunuyor. Mutluluk hormonu olarak da bilinen serotoninin büyük bir bölümü bağırsaklarda üretiliyor.Bağırsaklarımızdaki bakterilerin beyin sağlığımız üzerinde rol oynadığını biliyoruz. Mikrobiyotayı olumlu yönde değiştirerek beyin sağlığımızın korunmasını desteklemek için düzenli olarak doğal prebiyotik içerikli gıdalar tüketmek, probiyotik ve prebiyotik takviyesi kullanmak bütünsel sağlığın desteklenmesinde önemli bir faktör.Yapılan araştırmalar aynı zamanda, düzenli probiyotik kullanımının vücudumuzda stres hormonu olarak bilinen kortizol seviyesini düşürdüğünü ortaya koyuyor.Probiyotikler, Ramazan ayında değişen beslenme düzeninde sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olurken, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmeye de katkı sağlıyor. Probiyotikler ayrıca kullanılan antibiyotiklerin yan etkilerini azaltmaya da yardımcı olabiliyor.Ramazan ayının daha sağlıklı ve huzurlu geçirilmesine yardımcı olabilecek takviyeler arasında doğru bitki ve tohum kullanılarak üretilen doğal yağlar, standardize bitkisel ekstreler, vitamin ve mineraller yer alıyor.Soğuk sıkım keten tohumu yağı bu dönemde kullanılması önerilen başlıca içerikler arasında öne çıkıyor. Keten tohumu yağı içerisinde yer alan Omega 3 yağ asidi, alfa-linolenik asit (ALA) açısından zengin bir kaynak. Omega 3 yağ asitleri vücutta yer alan Omega 6 ve Omega 3 yağ asidi dengesini korumaya yardımcı oluyor. Sağlıklı yağ asidi içeriği ile bağırsak işlevlerinin devamlılığını destekliyor.Koenzim Q10 ise Ramazan ayında düşen enerji düzeyimizi yüseltmek için önemli bir destek… Vücudun temel bileşenlerinden biri olan antioksidan Koenzim Q10, hücrede enerji üretim merkezi olarak bilinen mitokondrinin yapısında bulunur. Vücut için hücre içi enerji üretiminde görevli olmasıyla bilinir. Koenzim Q10 desteklerinin Omega 3 balık yağı içeren formlarını tercih ederek, hem yorgunluğa hem de yaşlanma etkilerine karşı önlem almak mümkün.