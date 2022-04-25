Kilo veriyorum ama göbeğim erimiyor!

Diyet ve spora rağmen bölgesel yağlanma problemi kişileri oldukça zorluyor. Kilo veya kilolu olmak durumu kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Vücuttaki yağ oranı ise zayıflama sürecini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. O yüzden mutlaka zayıflama sürecine başlamadan önce elektronik ölçümleriniz alınmalıdır ve bu sayede yağ oranı, yağ kütlesi, vücuttaki kas kütlesi, iç yağlanma derecesi ölçülmelidir. Fakat bazen tüm çabalara rağmen vücutta yağlar dirençli olabilmektedir. Fazla kilolar fit bir görünüme kavuşmanın önündeki engel olmakla birlikte fiziksel ve ruhsal sağlığı da oldukça tehdit etmektedir."Diyet yapıyorum, hedeflediğim kiloya kavuştum ancak bu kadar çaba ve kilo kaybına rağmen basenim erimiyor veya göbeğimden kurtulamıyorum!" Bunu daha önce mutlaka çevremizde gözlemlemiş veya kendimiz de deneyimlemiş olabiliriz. Bunun en önemli sebeplerinden biri giden kiloların sadece yağdan değil, kastan ve sudan gidiyor olmasıdır. Bu durumda kilo veriyorum ancak dilediğim bölgeden incelemiyorum ve kas kaybı nedeniyle vücudumda sıkılaşma ihtiyacını yoğun bir şekilde hissetmeye başlıyorum. Zayıflama sürecinde kas ve yağ oranını yakından takip etmek için olmazsa olmazımız elektronik ölçümlerdir. Mesela bir danışanım, 24 kilo verdiğini ve doğumdan önceki halinden bile daha az kiloda olduğunu fakat yine de eski kıyafetlerine giremediğini ifade etti. Kendisine giden kiloların ciddi anlamda kastan ve sudan gittiğini izah ettim ve yağ oranını hedefleyerek bir program oluşturmamız gerektiğini söyledim. Şu an sadece 2 kilo vererek bir beden inceldi. Yani kiloyu nereden verdiğiniz oldukça önem taşımakta.Sağlıklı beslenme zayıflama sürecinde temel kuraldır. Bunun için gerekirse diyetisyen desteği alınmalıdır. Elektronik ölçüleriniz alınıp ihtiyaçlarınız doğrultusunda bir zayıflama programı düzenlenmelidir. Bunun yanı sıra bölgesel yağlanma probleminden muzdarip kişiler teknolojinin faydalarını deneyimleyebilirler. Peki bu anlamda hangi sistem tercih edilmelidir? İlk seans itibariyle dirençli yağlanma problemleri yaşayan kişiler üzerinde oldukça kırıcı bir etkiye sahip ultrasonik ses dalgaları ve infrared teknolojisi şaşırtıcı sonuçlar vermektedir. Hatta ilk seans öncesinde ve hemen sonrasında elektronik ölçüler sayesinde işlemin ne kadar etkili olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bu işlem sayesinde danışan, yağ oranında daha şiddetli ve hızlı bir düşüş yaşıyor. Giden kiloların yağdan gittiğini ve kasın minimum azaldığını gözlemliyoruz. Sonuç olarak işlem kilo kaybını hızlandırıp kolaylaştırıyor. Danışanların sarkmadan vücudu hızlıca şekillenmiş oluyor.Yağlanma problemi olan her bölgedegüvenle uygulanabilir. Karın, göbek, basen,kol, hatta gıdı bölgesi dahil. En çokgelen sorulardan bir tanesi ise birdenfazla bölgede bu işlemin uygulanıp uygulanamayacağı.İşlem, 2-3 bölgeye aynıanda uygulanabiliyor.Kalıcı bir zayıflamadan bahsetmekiçin kişinin sağlıklı bir beslenmeyi yaşamtarzı haline getirmesi temel kuraldır.Kilo almadığınız sürece sonuçlarkalıcıdır.Kanser tedavisi, gebelik dönemi veböbrek yetmezliği sorunu olanlar dışındaherkese işlem uygulanabilir.Ultrason seansı gibi masaj yöntemiyleuygulanan bu işlem sırasında ağrı,morarma gibi yan etkiler yoktur. Bununsebebi ise herhangi bir vakum, kimyasalve enjeksiyon kullanılmıyor oluşudur.İşlemin akabinde sosyal yaşama ve gerekliyseiş yaşamına geri dönülebilir.Özetlemek gerekirse; bölgesel yağlanmaproblemlerine etkili bir çözümbulmak için, elektronik ölçümler sayesindeyağ oranınızın doğru bir şekildeölçülmesinin akabinde gerçekleşecekyağ kırma işleminden destek alabilirsiniz.Bu işlem uzman eller tarafındanuygulanmalıdır. Klinik seçimlerinizdegüvenilirliği esas almanızı önerir sağlıklıgünler dilerim.