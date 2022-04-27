Buğday Çiminin Faydaları Nelerdir? Buğday Çimi Suyu Ne İşe Yarar ve Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Yapılan araştırmalara göre tarihi binlerce yıl öncesine dayanan buğday çimi çok eski yıllardan beri bitkisel ilaç olarak kullanılan çok önemli bir üründür. Öyle ki Eski Mısır'da buğday çimi suyunun zindelik hissi verdiğine inanılırmış. Günümüzde de sıkça tüketilen ve pek çok hastalıkta doğal bir ilaç olarak kullanılan buğday çimi oldukça ilgi çeken ve merak edilen bir üründür. Mineral ve vitamin bakımından zengin, yüksek oranda lif bulunduran buğday çiminin mideden sindirime, kadar kansere kadar geniş ölçekte vücuda fayda sağladığı bilinmektedir. İşte, tüm detayları ile buğday çiminin faydaları...

Buğday çiminin faydaları nelerdir?

Kandaki toksinlerin nötr hale gelmesini sağlar.

Vitamin ve mineral bakımından zengindir.

Bünyesinde A,E ve C vitaminlerini barındırır.

Kandaki oksijenin hücrelere taşınmasını sağlar.

Sindirime yardımcı olur.

Kolonu temizler.

Vücutta bulunan civa, alüminyum vb. Zehirli maddelerin temizlenmesini sağlar.

Metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımını kolaylaştırır.

Vücuttaki enzim aktivitesini artırır.

Kandaki pH seviyesini dengeler.

Enerji verici özelliğe sahiptir.

Buğday çimi hangi hastalıklara iyi gelir?

Buğday çok eski zamanlardan beri hem beslenme ihtiyacını karşılama hem de vücuttaki pek çok rahatsızlığa şifa olması açısından tüketilen önemli bir besindir.

Buğday çimi de birçok hastalığın tedavisinde doğal bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. Buğday çimi sindirim ve mide rahatsızlıklarının giderilmesinde oldukça etkin bir üründür. Yüksek oranda lif içerdiği içinde bağırsak problemlerini ortadan kaldırır ve metabolizmayı çok iyi çalıştırır.

Buğday çimi nelere iyi gelir?

Buğday çiminin vücuda iyi gelen çok faydası vardır. Özellikle bazı kanser rahatsızlıklarında tercih edildiği bilinmektedir. Bunun dışında lifli yapısından ötürü sindirim ve mide sorunlarının giderilmesinde yüksek düzeyde bir etkisi vardır.

Vücuttan toksinlerin atılmasında birebir desteği olan buğday çiminin kan şekerini dengeleme ve antioksidan görevi görme gibi birçok şeye iyi geldiği de bilinmektedir.

Buğday çimi ne kadar tüketilmeli?

Buğday çimi sıvı olarak da tüketilebilen bir üründür. Sağlık açısından kullanıldığı takdirde buğday çiminin günlük olarak 3 çorba kaşığı kadar tüketimi önerilmektedir.

Genel olarak sabah aç karnına içilen bir bardak suyun ardından tüketilmesi önerilmektedir. Sabah içilmediği takdirde öğle ya da akşam vakitlerinde tüketimi uygun görülmektedir.

Filizlenmiş buğday çimi yenir mi?

Buğday çimi direk olarak yenebilen bir bitki değildir. Buğday çiminin sıvı şekilde ya da salataların içerisinde tüketimi uygun görülmektedir.

Buğday çimi suyu zararları nelerdir?

Buğday çiminin faydaları olduğu gibi yanlış ya da yersiz kullanımı zarara sebebiyet verebilmektedir. Genellikle zayıflamak amacıyla detoks olarak da tüketilen buğday çimi bu şekli ile ateş, öksürük ve burun akıntısı gibi bazı durumlara sebebiyet verebilmektedir.

Alerjisi olan kişiler için de buğday çimi vücutta kızarmalara neden olabilmektedir. Yeterinden fazla buğday çimi tüketmek kişide yorgunluk ve sersemlik hissi verebilmektedir. Bundan dolayı günlük kullanım sınırına özen gösterilmesi oldukça önemlidir. Buğday çimi suyu zayıflamak için önerilse de iştahsızlığa sebebiyet verebilmektedir. Fazla iştahsızlık vücudun yorgun düşmesine sebebiyet verebilir.

Buğday çimi lifli yapısından ötürü metabolizmayı çalıştırıyor olsa da bazı kişilerde yan etki olarak kabızlığa neden olabilme ihtimali vardır. Buğday çimi suyunun diğer bir zararı ise bazı kişilerde diş lekelerine neden olmasıdır. Böyle bir problemle karşılaşan kişiler buğday çimi suyunu tükettikten sonra dişlerini fırçalamalıdır. Buğday çimi suyunda baş ağrısı ve mide bulantısı gibi yan etkiler görmek de mümkündür.