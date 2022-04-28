Kehribar Kolye Faydaları ve Özellikleri Nelerdir? Kehribar Kolye Ne İşe Yarar, Neye İyi Gelir?

Kehribar kolye, kişiler tarafından sağlığa faydalı olarak görüldüğü için takılan doğal taş kolyelerinden biridir. Fosilleşen kozalaklı ağaçların reçinesi olarak bilinen kehribarın taşının en yoğun bulunduğu yer Litvanya ve Polonya'dır. 256 farklı renk tonu bulunan kehribar taşının kullanım alanı da oldukça geniştir. Süs eşyalarında, tespihte ve takılarda kullanılan kehribar taşının kolye versiyonları da özellikle kadınlar tarafından kolye olarak kullanılır. İşte kehribar kolye ne işe yarar sorusunun cevapları.

Kehribar kolyenin faydaları nelerdir?

Kehribar kolye bebeklerde diş çıkarma dönemlerinde kullanıldığında ağrıyı azaltır.

Yoğun salya akıntısı olan bebeklerde akıntıyı azaltır.

Huysuz olan bebeklerin sakinleşmesine yardımcı olur.

Ağrı kesici olma özelliği olan kehribar kolye takıldığında ağrının azaldığı ifade edilir.

Nazara karşı koruyucu olduğuna inanılır.

Soğuk algınlığı, bronşit, astım ve alerji gibi hastalıklara iyi gelir.

Kehribarın bereket taşı olduğuna inanılır. Bu yüzden kişilere özgüven ve cesaret verir.

Ruhsal açıdan dinginlik sağlar. Sakinleştirici özelliği bulunmaktadır.

Şifa taşıdır. Enerji verir. Pozitif enerji yükler.

Kehribar kolye özellikleri nelerdir?

Kehribar en popüler doğal taşlardan biridir. Bebeklerde de sıkça kullanılan kehribar, kozalaklı ağaçların reçinesinden elde edilen bir taştır. Kehribarın içinde iki madde bulunur. Bunlardan biri amber bir diğeri ise suksiniktir. Bu iki asidin antibiyotik ve ağrı kesici etkileri bulunduğu bilinmektedir. Bu yüzden kehribar taşından yapılan kolyelerin de insan sağlığına faydası bulunduğu belirtilmektedir.

Kehribar kolye bebeklerde ne zaman takılır?

Kehribar taşı kolyenin ağrı kesici özelliği bulunmaktadır. Bu yüzden çocuklarda kullanıldığında suksinit asidinin salınımında kolaylık sağladığı ve vücut ısının da artmasına fayda sağladığı bilinir. Kehribar kolye bebeklerde ne zaman kullanılır sorusu bu yüzden sıkça araştırılır. Bu kapsamda kehribar kolyenin bebeklerde kullanımı için en uygun zaman 4 aylık olduktan sonrasıdır. Kehribar taşı sadece kolye değil bileklik olarak da kullanılabilir.

Bebekler için kehribar kolyenin faydaları nelerdir?

Kehribar bebek kolyesinin faydaları şu şekildedir:

Bebeklerin diş çıkarma dönemleri her zaman sancılı olur. Kehribar kolyesinin ağrı kesici özelliği bu ağrıların azalmasına yardımcı olur.

Salya artışı varsa bunun azalmasını sağlar.

Bebeklerde huysuzluğu azaltır.

Boğazlarda ve kulaklarda meydana gelen ağrıları azaltır.

Gaz sancısı çeken bebeklerin gaz problemlerini en aza indirmeye yardımcı olur.

Uykusuzluğa iyi gelir. Bebeklerin uykularını düzene sokar.

Bebeklerde 4. Aydan sonra takılması önerilir. Eğer kolye olarak takılmak istenmez ise bileklik ve halhal olarak da kullanılabilir. Bebeklerin her şeyi ağızlarına götürdükleri bir dönem olduğu için kehribar taşından halhalın ayak bileğine takılması daha uygun olabilir.

Kehribar kolyenin yetişkinlere faydaları nelerdir?

Kehribar taşının içeriğinde bulunan amber ve suksinit asitleri ağrı kesici ve gevşetici özelliklere sahiptir. Bu yüzden yetişkinlerde de kullanımı yoğun bir şekilde görülmektedir. Yetişkinler kehribar taşı kolyesini iyi ve pozitif enerji için takmayı tercih eder. Rahatlatıcı bir özelliği de olduğu için stresli dönemlerde kişilerin gevşemesini sağlar. Kehribar taşı enerji verici de bir taştır. Bu yüzden takıldığında kişinin enerjisini yükselttiğine inanılır. Görsel olarak da şık bir görüntüye sahiptir.