Hazımsızlığa Ne İyi Gelir? Evde Doğal Ve Bitkisel Yöntemler İle Midede Hazımsızlık Nasıl Geçer?

Hazımsızlık, vücutta oluşan ödemlerden ötürü meydana gelebilir. Hazımsızlık evde, doğal yöntemlerle düzeltilebilir. Peki midede hazımsızlığa ne iyi gelir? Hazımsızlık neden olur ve nasıl geçer? Bu soruların yanıtları ve daha fazlası yazımızın devamında...

ŞİŞKİNLİK VE HAZIMSIZLIĞA NE İYİ GELİR?

Şişkinlik, dünya üzerindeki 3 insandan 1'inin başına gelmektedir. Bazıları evde ve doğal yollarla şişkinliklerini tedavi etmeyi tercih ederken bazıları ise bitmeyen ağrılar ve şişkinlik sebebiyle doktorlara başvurabilmektedir. Hazımsızlığa iyi gelen bazı bitkiler bulunmaktadır. Bu bitkiler şunlardır:

Taze Zencefil

Nane Çayı

Rezene Çayı

Limonlu Su

Ananas

Maydanoz

Salatalık

HAZIMSIZLIK NEDEN OLUR?

Hazımsızlık zaman zaman çok sıkıntı çıkartabilen bir sindirim sistemi bozukluğudur. Bu bozukluğun en büyük sebebi kişinin kendisidir. Uygun olmayan ve dengesiz bir beslenme biçimi hazımsızlığa neden olabilmektedir.

Gece geç saatlerde yemek yemek, yemekleri yeterince çiğnemeden yutmak, yoğun alkol ve sigara tüketimi, gazlı içecek tüketimi gibi yanlış beslenme alışkanlıkları da hazımsızlığa neden olabilir.

HAZIMSIZLIK NASIL GEÇER?

Hazımsızlık yanlış beslenme alışkanlıklarının bir sonucudur. Hazımsızlığın geçmesi için yapabileceğiniz birkaç şey bulunmaktadır. Bunlar:

Yemekleri yeterince çiğnemeden yutmayın.

Ana öğünler arası açlık süresini uzun tutmayın.

Hızlı yemeyin.

Yemek yerken konuşmayın.

Yağlı yiyeceklerden uzak durun.

Gece geç saatlerde yiyecek tüketmeyin.

Stresinizi kontrol altına alın.

HAZIMSIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

En sık görülen hazımsızlık belirtileri şunlardır:

Yoğun karın ağrısı

Aşırı tokluk hissiyatı

Üst karın bölgesinde şişlik

Geğirme

Midenin aşırı dolu hissettirmesi

Reflü

Midede yanma

Mide bulantısı

HAZIMSIZLIĞA İYİ GELEN İBRAHİM SARAÇOĞLU ÖNERİLERİ

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu hazımsızlık ve şişkinlik için bazı önerilerde bulunmuştur. Bu öneriler:

Soğan, brüksel lahanası, karnabahar, brokoli, kuşkonmaz, armut, sakız, bira ve sütten bir süreliğine uzak durup bu besinlerin sizde hazımsızlığa neden olup olmadığını anlayabilirsiniz.

Yapay tatlandırıcılardan uzak durmalısınız.

Küçük porsiyonlarda yemek yemek hazımsızlığın önüne geçecektir. Günde 3 ana 3 ara öğün yemelisiniz.

Yemekleri küçük lokmalar halinde yiyin. Acele anında ve stres altındayken yemek yemeyin.

Diş sağlığınıza dikkat edin.

Sigarayı bırakın, bırakamıyorsanız azaltın.

MİDE HAZIMSIZLIĞI İÇİN NE YAPILMALI?

Mide hazımsızlığından kurtulmak için yapılması gereken bazı değişiklikler vardır. Bu değişiklikler:

Yaşam tarzı değişiklikleri hazımsızlığı geçirebilir.

Kilo fazlanız varsa kilo vermek mide şişkinliğini azaltabilir.

Sakız çiğnemekten olabildiğince kaçının.

Gazlı içeceklerden uzak durmaya çalışın.

Yemekleri yavaş yemeye çalışın.

Pipet kullanımından kaçının.

Laktozsuz süt ürünlerini tercih edin.

Yapay tatlandırıcı tüketmeyin.

Probiyotik kullanın.

Bol su içerek midedeki gerginliği azaltın.

Yüksek lif içeren besinler tüketin.

Düzenli egzersizler yapın.

HAZIMSIZLIĞA İYİ GELEN ÇAYLAR

Hazımsızlığa iyi gelen bazı çaylar vardır. Hazımsızlığa iyi gelen çaylar şunlardır: