Terleme botoksla önlenebilir

Hepimiz kusursuz görünmek istediğimiz bir çağda yaşıyoruz. Altın oran, medikal estetik ve cerrahi ile hepimiz yakından ilgileniyoruz. Beğenmediğimiz, kusurlu bulduğumuz fiziksel özelliklerimizi değiştirmek için uğraşıyoruz.Dudağımız inceyse dolgu, kırışıklıklardan rahatsız oluyorsak botoks yaptırıyoruz. Ancak rahatsız olduğumuz ve önlem almak istediğimiz bir başka konu daha var... Hayatımızın değişmeyen gerçeklerinden biri de aşırı terlemenin kişinin hem kendisini hem de çevresindeki kişileri rahatsız etmesidir. Hiç terlediğiniz için çevrenizdeki insanlardan utandığınız oldu mu? Tişörtünüzden görünen ter izleri nedeniyle yanınızda kıyafet taşımak zorunda kaldığınız oluyor mu? Eğer bu gibi şikayetleriniz varsa koltuk altı veya el terlemesinden muzdaripseniz botoks sizin için etkili bir çözüm olabilir! Terleme botoksu, aşırı terlemeden muzdarip olan kişiler için cerrahi olmayan bir seçenektir. Ortalama 6 ayda bir tekrarlanan seanslar ile koltuk altında ter izleri ve ter kokusu olmadan konforlu bir yaşam sürmenize yardımcı olabilir.Terleme, aslında vücudun ısısını korumak için verdiği doğal bir tepkidir. Ancak bazı kişilerin ter bezleri diğerlerinden daha aktiftir ve bu da aşırı terlemeye neden olabilir. Aşırı terleme, kişinin utanmasına neden olduğu için sosyal hayatı da olumsuz etkileyebilmektedir. Bu durumda, cerrahi olmayan bir seçenek olarak terleme botoksu yapılabilir. Terleme botoksu, ter bezlerinin aşırı çalışmasını engelleyerek bu sorunu büyük ölçüde ortadan kaldırabilir. Bu, hem koltuk altı hem de avuç içi ve ayak için geçerlidir. Aşırı terleme, ergenlik döneminde fark edilmeye başlar ve genellikle genetik bir durumdur. Yani anne ve babanızda böyle bir sorun varsa muhtemelen sizde de olacaktır. Terleme sorunu, bazen duygusal olarak yıpratıcı durumlarda ve stres anlarında da kendini gösterebilir.Botoks, vücudun ter bezlerini açmaktan sorumlu olan sinir sistemindeki kimyasalın salgılanmasını geçici olarak engelleyebilen doğal bir işlemdir. Botoks, ter bezlerine giden sinyali kesintiye uğratır ve enjekte edildiği bölgede terlemeyi büyük ölçüde azaltır. Aşırı terlemeyi önlemek için yaptırılan botoks işlemi neredeyse acısızdır. Uzman doktorlar tarafından uygulanan botoks, öğle arası gibi kısa bir sürede gerçekleştirilebilmektedir. Botoks, aşırı terleme sorununu tedavi etmez ancak geçici olarak ortadan kaldırır. Terleme, zamanla yeniden artış gösterir, bu nedenle işlemin belirli periyotlarla tekrarlanması gerekir. Seanslar, ihtiyaca göre 6-12 ay arasında tekrarlanabilir. Botoks, yaşlanma etkilerinin en çok görüldüğü bölgelerden biri olan yüzümüzün pek çok yerinde etkilidir. En popüler uygulama alanları ise şunlardır:Kaz ayaklarıAlındaki yatay çizgilerKaş çatma çizgileri 18 yaşını dolduran ve yetişkin olan herkes botoks yaptırabilir. Bazı kişilerde alın çizgileri ve kaz ayakları daha erken yaşlarda belirgin hale gelebilir ve bu yüzden bu bölgelere botoks uygulamak gerekebilir. Mevcut kırışıklıkların görünümünü hafifletmek ve yeni oluşmuş çizgileri ortadan kaldırmak için de botoks yaptırabilirsiniz. Botoks, ayrıca migren ve diş sıkma gibi sağlık problemlerini tedavi etmek için de kullanılabilmektedir.Vücut, ısısını kontrol altında tutmak için terleyerek tepki gösterir ve bu normal bir durumdur. Ancak terleme bazı kişilerde yüksek miktarlara ulaşabilir ve bu da rahatsız edici olabilir.Hemen hepimiz yaz aylarında daha fazla terleriz ancak genellikle iyi bir deodorant bu sorunu kontrol altında tutmak için yeterli olur. Deodorant kullanmanın yeterli gelmediği durumlarda ise ek korumalara ihtiyaç duyulabilir.Aşırı terleme botoksu ile yeniden rahat hissedebilirsiniz.Botoks, özellikle yaşlanma karşıtı bir uygulama olarak popülerdir. Kasları geçici olarak felç ederek çalışır. Ancak sadece yaşlanmayı önlemek için değil, migren ve terleme gibi sağlık koşullarını iyileştirmek için de kullanılmaktadır.Botoks, yalnızca sertifikalı bir doktor tarafından uygulanabilir. Bununla birlikte günlük hayatınızda aşırı terlemeyi azaltmak için atabileceğiniz bazı adımlar da vardır.Her gün düzenli olarak duş alın. Bu cilt yüzeyindeki bakterilerin çoğalmasını engelleyebilir.Banyo yaptıktan sonra iyice kurulandığınızdan emin olun. Nemli ortamlar bakteri ve mantar oluşumuna davetiye çıkarır. Bu da koltuk altı ve ayak gibi bölgelerde istenmeyen kokulara neden olur.İpek ve pamuk gibi doğal kumaşlar cildin nefes almasını sağlar. Bu ter kokusunu mümkün olduğunca önleyecektir.Koltuk altı gibi bölgelerde gün içerisinde ter önleyici pedler kullanmak etkili bir çözüm olabilir.Terlediğinizi ve ıslaklığın olduğunu fark ettiğinizde kıyafetlerinizi değiştirin.Ayaklarınız normalden daha fazla terliyorsa, sık sık çoraplarınızı değiştirmenizde fayda var.Akşamları ayakkabı ve çoraplarınızı çıkarıp ayaklarınızın hava almasını sağlayın.Ter bezleriniz stres altındayken daha fazla çalışıyorsa, stresi kontrol altına almaya yardımcı olması için yoga ve meditasyon gibi rahatlatıcı teknikleri deneyebilirsiniz.Gazlı içecekler, kahve ve baharatlı yiyecekler normalden daha fazla terlemenize neden olabilir. Bu tarz gıdaların tüketimini sınırlandırarak aşırı terleme sorununuza bir etkisi olup olmadığını gözlemleyin.