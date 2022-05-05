Baş ve yüz ağrılarında son yaşanan tıbbi gelişmeler değerlendirildi

Toplantıya Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Gümürdülü, Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz ile alanın da uzmanı birçok akademisyen katıldı.

Türk Algoloji Ağrı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Algoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hayri Özbek çok önemli çalışmalara imza attıklarının altını çizerek, bu çalışmaların meyvesini de aldıklarını belirtti. Toplantı boyunca Türkiye'nin çok önemli merkezlerinden gelen bir birinden değerli Akademisyenlerin baş ve yüz ağrıları konusunda son derece önemli bilgiler aktaracağını dile getiren Prof. Dr. Özbek, bu önemli toplantıya Adana olarak ev sahipliği yapmanın da gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından ilk önce toplantıya katılan akademisyenler tarafından baş ve yüz ağrıları konusunda güncel yaklaşımlarla ilgili çeşitli teorik sunumlar gerçekleştirildi. Toplantının ikinci bölümünde ise ameliyathaneye geçildi ve burada vakalar üzerinde çelişti uygulamalar yapıldı.