İkili Test Nedir? Hamilelikte İkili Tarama Testi Ne Zaman Ve Ne İçin Yapılır, Normal Değeri Kaç Olmalı?

Gebelik döneminde uygulanan testler, bebeğin gelişimi ve sağlığı açısından önemli görülüyor. Testlerin sonucuna göre bebeğin ve annenin sağlığı korunabiliyor. Olası problemlerin önlenebilmesi için her hamile kadının rutin kontrollerine gitmesi gerekiyor. Gebelikte ikili test nedir konusu sizler için ele aldık. Bilmeniz gereken tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

İkili Test Nedir?

İkili tarama testi nedir sorusunun cevabını şu şekilde verebiliriz: anne karnındaki bebekte, herhangi bir kromozomal anormallik olup olmadığını tespit edebilmek amacıyla yapılan bir kan testi ve ultrason görüntülemesinin birleşimi olarak biliniyor.

İkili test, bir tarama testi olduğu için bu testin sonuçları tam olarak bir hastalık açısından kesinlik sunmuyor. Aynı zamanda, klinikte kesin tanı konması için yapılması gereken farklı tetkiklere ihtiyaç duyulup duyulmayacağını belirliyor. İkili testin sonuçları, bazı hastalıklar açısından yüksek risk kategorisinde yer alan bebeklere kesin tanı uygulanmasına yardımcı oluyor.

İkili Test Ne Zaman Yapılır?

İkili test, hamileliğin ilk trimesterinde, yani ilk 3 aylık döneminde, genellikle 11. ya da 14. haftalarda uygulanıyor. Bebeğin Down sendromu ya da farklı kromozomal genetik hastalıklar açısından risk durumunu analiz ediyor. İkili test, anneden alınan kan örneği üzerinde çeşitli parametrelere bakılarak ve ultrason görüntüleri incelenerek değerlendiriliyor.

İkili Tarama Testi Nasıl Yapılır?

İkili tarama testi, ultrason yardımı ile bebeğin NT denilen, ense kalınlık ölçümü ile yapılıyor. Bu sırada aynı gün içerisinde, annenin kanı alınıyor. Alınan kanda, B-HCG ve PAPP-A denilen iki hormonun değeri ölçülüyor. Bu sonuçlarla birlikte hastanın; yaş, son adet tarihi, kilo, sigara kullanımı gibi diğer bilgileri de orantılanıyor. Bu aşamada olası risk tayini yapılıyor.

Ense kalınlığı ölçümü ise fetüsün, ultrasonografi ile bebeğin boynunun arka kısmında yer alan ödem bölgesinin ölçülmesine deniliyor. Ense kalınlığının 3 minimetreden daha fazla olması, riskli olarak kabul ediliyor.

İkili test, sadece kromozomal bozukluk bulunana hastalarda risk tayini yapabiliyor. Spina bifida gibi nöral tüp defektlerinde yer alan risklerini belirleyemiyor. Bu nedenle 16 ila 20 hafta arasında mutlaka üçlü test yapılması gerekiyor ya da AFP değerinin ölçülmesi gerekiyor. İkili tarama testi yaptırmanın herhangi bir zararı ya da riski bulunmuyor.

İkili Tarama Testi Kimlere Yapılır?

İlk üç aylık gebelik döneminde, hamile kadınların hepsine ikili tarama testi tavsiye ediliyor. Yine de bazı etkenler, bu tarama testinin önemini daha da artırıyor. İkili testin önemini artıran etkenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Annenin 35 yaş ve üzerinde olması

Spontan düşükler

Ailede daha önce olmuş doğum kusurları öyküsü

Önceki gebeliklerde genetik kusurların tespit edilmesi

İnsüline bağımlı diyabet

İkili Tarama Testi Sonuçları Ne Zaman Çıkar?

İkili tarama testinin sonuçları 1 ila 2 gün içerisinde alınıyor. Yine de bu durum, testin uygulandığı sağlık merkezi ve kan numunesinin incelendiği laboratuvarın yoğunluk durumuna göre değişiklik gösterebiliyor. Sonucun oranlarla belirlenebilmesi, komplike değerler içermesi nedeniyle en doğru şekilde yorumlanması gerekiyor. Bu sebepten sonuçları ilgili uzman bir doktor ile kontrol etmeniz önem taşıyor.