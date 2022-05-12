Genetik kod değişimile kalp krizi engellenecek

ABD merkezli biyoteknoloji firması Verve Therapeutics'in yaptığı açıklama, bilim dünyasında merak ve endişe uyandırdı. Geliştirilen yeni yöntemle kalp krizinin engelleneceğini savunan şirket yetkilileri, insan genomunu düzenleyerek kalp krizlerinin önüne geçmeyi hedeflediklerini açıkladı. Firma, gen düzenleme teknolojisiyle kolesterol birikimini önlemeyi amaçladıklarını duyurdu. Şirketin CEO'su Sekar Kathiresan da bu yöntemin kalp hastalıklarına karşı kalıcı bir çözüm olabileceğini dile getirdi. Verve Therapeutics ise vücuttaki kötü kolesterol birikimini durdurmak için insan vücudunun kullanım kılavuzu diye de nitelenen genomu, gen düzenleme teknolojisi CRISPR aracılığıyla değiştirme fikriyle öne çıktı. Kathiresan, "Bu modeli tek ve bitmiş bir tedaviye dönüştürmenin eşiğindeyiz" dedi. İlk denemeler olumlu sonuç verirse firma, teknolojiyi önleyici bir tedavi haline getirmeyi ve daha çok insana ulaştırmayı amaçlıyor. Tedavinin maymunlar üzerinde olumlu sonuçlar verdiği ifade edildi. Bloomberg'in aktardığına göre yöntem, hayvanların kolesterol seviyelerini iki hafta içinde yüzde 59 oranında düşürdü ve 6 ay sonra etkisini sürdürdü. Firma tedaviyi aylar içinde insanlarda denemeye hazırlanıyor. Ancak öncelikle tedavinin güvenliği ve etkinliğine dair yeterli kanıtın toplanması ve piyasaya sürülmesi için düzenleyicilerden onay alınması gerekiyor. Uzmanlara göre bu süreç yıllar sürebilir. Diğer taraftan bir grup da "İnsan vücudunun kullanım kılavuzu" diye de nitelenen genomu, gen düzenleme teknolojisi CRISPR aracılığıyla değiştirme fikrine endişeyle yaklaşıyor.