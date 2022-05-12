Vegan beslenme ömre ömür katıyor

Danimarka'da yapılan bir araştırmaya göre vegan beslenmek, fazla kiloluların kilo vermesine ve Tip 2 diyabet hastalarının kan şekeri seviyelerini düşürmesine yardımcı oluyor. Çeşitli çalışmalardan alınan sonuçların analizine göre üç ay vegan beslenmek, normal beslenmeye kıyasla ortalama 4.1 kilo verilmesini sağlıyor, ayrıca kan şekeri seviyelerini düşürüyor. Tansiyon, kolesterol ve bir tip yağ olan trigliserit seviyelerine ise pek bir etkisi olmuyor. Veriler, vücut kitle endeksi 25'in üzerinde olan fazla kilolu ya da Tip 2 diyabeti olan 796 kişi arasında yapılan denemelerden alındı. Sonuçlar, Avrupa Obezite Kongresi'ne sunuldu. Araştırma ekibinin lideri Anne-Ditte Termassen "Bu kapsamlı değerlendirme, en az 12 haftalık vegan beslenmenin klinik açıdan anlamlı derecede kilo verdirebileceğini ve kan şekeri seviyelerini düzeltebileceğini, makul bir derecede bir netlikle gösteren elimizdeki en iyi kanıt" dedi.