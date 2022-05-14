Kan hastalıklarının tedavisinde kullanılan mucizevi hücreler

HASARI DÜZELTİYOR

Kök hücreler, çok sayıda bölünebilme ve kendilerini yenileyebilme yeteneğine sahiptir. Ayrıca kan, kas ve sinir hücresi gibi hücre çeşitlerine kaynaklık ediyorlar. Kök hücrelerin bu özellikleri açısından hasarlı dokuyu onarıp eski fonksiyonunu geri kazandırdıklarını belirten Ateş, "Hedeflenen dokunun veya hasarlı organın işlevlerini eski haline getirmeye büyük katkı sağlayan kök hücreler, yeterli sayıda ve kalitede nakledildiklerinde başarılı tedaviye imkan tanınmış oluyor" diyor.

HEM BEBEK HEM AİLESİ KULLANABİLİYOR

Doğum anında herhangi bir acı vermeden alınan kordon kanı ve dokusunun saklanmasındaki temel amacın, içeriğinde yer alan hematopoietik ve mezenkimal kök hücreler olduğunu belirten Ateş, bunların kolaylıkla toplanıp üst teknoloji ve özel çalışma prosedürleriyle işlenerek kalite kontrol testleri yapılarak kullanıma hazır kök hücreler haline getirildiğinin ve bankalama sistemi ile depolandığının bilgisini veriyor. "Böylece nakil için ihtiyaç duyulduğunda ilgili hekim tarafından hızla ulaşılabiliyor" diyen Ateş, şunları ekliyor: "Depolanan kök hücreler kordon kanını saklatan bebek ve ailesi için kullanılabileceği gibi, ebeveyn onay verdiğinde aile dışı (allojenik) başka hastalarda doku uyumu olması halinde kullanıma da imkan sağlayabilir. Kordon dokusundan elde edilen mezenkimal kök hücreler ise hem kordon dokusunu saklatan bebek ve ailesi hem de başkaları için doku uyumu şartı aranmadan kullanılabiliyor."