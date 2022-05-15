Ressam hemşire

12-18 Mayıs Hemşireler Haftası. Hayatlarını hastalarına adayan vefakar hemşirelerden sadece biri Canel Işık hemşire. Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 25 yıldır görev yapıyor. EEG ( beyindeki elektriksel aktiviteyi kaydetmek için kullanılan bir test) hemşiresi olarak çalışan Işık, 2 yıl önce tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile birlikte bir yandan hastaların hayatını kurtarmak için meslektaşları gibi büyük bir savaşın içine girdi.



Bir yandan da bu mücadelenin içinden, yıllardır içinden taşan güzel sanatlara olan tutkusunu çıkardı. Koronavirüs ile savaşta duygularını kimi zaman tuvale kimi zaman da yaptığı heykellere yansıttı.



Caner Işık "Sağlıkçı olarak pandemide çok kayıplar verdik. Ben 2 yıldır koronavirüs kabusunun etkisinden resim ve heykel yaparak kurtuldum. Meğer içimde bir ressam yatıyormuş" dedi.



Işık, 2 yılda eserleriyle 5 karma sergiye, 3 fuara katıldı. Şimdi ise eserleri ülke sınırlarını aşıp, Atina'da düzenlenen bir sergide beğeniye sunulacak.

Canel hemşire, pandemine yaptığı bir eserini ise Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit'e hediye etti. Canel hemşire, Güzel Sanatlar Akademisi'ne girmek istediğini de söyleyerek, "Hemşireliğe olan tutkum gibi güzel sanatlara olan tutkumu da akademi düzeyine getireceğim" dedi.