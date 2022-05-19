Makatı kapalı olarak dünyaya gelmişti! Minik Ravda için umut çok yakın...

İmam hatip olarak görev yapan 31 yaşındaki Nuraş Akdoğan ve eşi Yıldız Akdoğan'ın 3'üncü çocukları Ravda, Van'da 3 operasyon geçirdi, tedavisine Konya'da devam edildi. Burada da sonuç alamayan aile, çocuklarını Ankara Gazi Hastanesi'ne götürdü ve orada da yaklaşık 2 yıl boyunca tedavi gördü.
Ravda'nın ostomi yani bağırsak torbası açıldı ama yine de çare bulunamayınca minik Ravda'ya kas ve sinir sistemi olmadığı için ölene kadar her gün sonda yardımıyla serum vererek tuvaletini yapabileceği söylendi. Aile yıkıldı ama umudunu kaybetmedi. Birçok hastanede çare arayıp bulamayan aile, İstanbul'da bir özel hastanede tedaviye başladı ve minik Ravda için yeniden bir umut doğdu.
Fakat bu tedavi için 200 bin lira gerekiyor ve bunu karşılayacak gücü olmayan aile, tedavi için valilik onayıyla bir yardım kampanyası başlattı. Kontrol ve hastane masrafları için evi ve arabasını sattığını söyleyen baba Nuraş Akdoğan, "Doktorların tavsiyeleri üzerine kızımın tedavisine ülkemizde özel bir hastanede devam etmeye karar verdik. 5 ay önce test amaçlı ufak bir ameliyat geçirerek durumu incelendi. Doktorumuz 5 yaşını doldurduğunda tedavisine devam edeceklerini olumlu yönde gelişeceğini söylemişti. Kampanyayı başlattığımızdan bu yana Ravda'ya lavman yapmaya devam ediyoruz. Hayırseverlerin tedavi için gönderdiği miktar tedavi ve hastane masraflarını karşılamaya yetmiyor. Kızımın son 1 ayı kaldı ve sağlığına kavuşması için yine desteğinizi bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Ravda için yardımda bulunmak isteyenler baba Nuraş Akdoğan ile 0535 494 12 15 numaralı telefon üzerinden iletişime geçebilir ve destek için TR70 0001 0023 1473 8337 3250 03 resmi IBAN numarasını kullanabilir.