Makatı kapalı olarak dünyaya gelmişti! Minik Ravda için umut çok yakın...

Fakat bu tedavi için 200 bin lira gerekiyor ve bunu karşılayacak gücü olmayan aile, tedavi için valilik onayıyla bir yardım kampanyası başlattı. Kontrol ve hastane masrafları için evi ve arabasını sattığını söyleyen baba Nuraş Akdoğan, "Doktorların tavsiyeleri üzerine kızımın tedavisine ülkemizde özel bir hastanede devam etmeye karar verdik. 5 ay önce test amaçlı ufak bir ameliyat geçirerek durumu incelendi. Doktorumuz 5 yaşını doldurduğunda tedavisine devam edeceklerini olumlu yönde gelişeceğini söylemişti. Kampanyayı başlattığımızdan bu yana Ravda'ya lavman yapmaya devam ediyoruz. Hayırseverlerin tedavi için gönderdiği miktar tedavi ve hastane masraflarını karşılamaya yetmiyor. Kızımın son 1 ayı kaldı ve sağlığına kavuşması için yine desteğinizi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Ravda için yardımda bulunmak isteyenler baba Nuraş Akdoğan ile 0535 494 12 15 numaralı telefon üzerinden iletişime geçebilir ve destek için TR70 0001 0023 1473 8337 3250 03 resmi IBAN numarasını kullanabilir.