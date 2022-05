Saç tipinize göre özel tedavi önerileri

Saçlar imajımızın ayrılmaz bir parçası, estetik görünümün olmazsa olmazı; en önemli aksesuarımızdır. Bu nedenle her insan sağlıklı, gür ve dolgun saçlara sahip olmak ister. Ancak bazen genetik faktörler, bazen de kullandığımız ürünler, sağlıksız beslenme veya vitamin eksikliği gibi etkenler saç tiplerimizi farklılaştırır. Bu nedenle de ince saçtan kalın saça; yağlı saçtan kuru saça kadar her saç tipine uygun hassaslıkta bakım yapmak ve tedavi için uzmanlara başvurmak gerekir.Yapısal olarak hassas ve kolay yıpranan saç tipi olan ince telli saçlar, her zaman özel bir bakıma ihtiyaç duyar. Gün içerisinde çabuk söner ve hacmini kaybederler. İnce saç tipine sahip kişiler, daha fazla bakım ve ek ürün kullanmak zorunda kalırlar. İnce telli saçları ısı ile şekillendirmek veya çok açık tonlarda boyamak ise daha kolay yıpranmasına sebep olur.İnce telli saça sahip kişilerde sıklıkla saç tellerinin zayıflaması ve bazı bölgelerin tamamıyla açılması şeklinde görülen saç kaybı, kadın-erkek herkesin motivasyon ve özgüvenlerini düşürüp dolayısıyla yaşam kalitelerini olumsuz etkilemektedir. Bu aşamada ince telli saçlı kişilere saç lazeri tedavisi önerilmektedir. Saçları güçsüzleşen veya saç kaybı yaşayan kişilerin gündelik yaşamdan kopmadan; sağlıklı, acısız ve güvenli bir yöntemle hep hayal edilen dolgun saçlara kavuşmasını sağlayan saç lazer tedavisi; incelmiş saçları kalınlaştırıyor, mevcut saçları güçlendiriyor ve dökülmeyi durdurarak saç gelişimini destekliyor.İnce telli saçlılar, daha hacimli göstermek için saçlarını omuz veya çene hizasında kısa tutmalı ve katlı kestirmeyi tercih etmelidir. Gün içinde sönen saçları tersten kurutmak ve hacim verici ürünler kullanmak, saçların gün boyu daha dolgun görünmesini mümkün kılar.İnce saç tipindeki saçlara göre bakımı daha kolay olan kalın saç tipindeki saçlar, kolayca yıpranmazlar ve daha dayanıklılardırlar. Fakat kalın saç tipinde, saçlar daha uzun sürede kurur, dökülme ve elektriklenme gibi problemler daha yaygın görülür. Kalın telliler saçlarını her gün yıkadığında, saç derilerindeki doğal yağları uzaklaştırarak saçlarının daha fazla kurumasına neden olabilir. Yıkamalar arasında, minimum bir gün bırakmak ilk zamanlarda zorlasa da zaman içerisinde saçlarının daha iyi göründüğünü hissederler.Duş sonrasında kalın telli saçlıların, saçlarını bir havlu yardımıyla dikkatli bir şekilde kurulaması önemlidir. Sert hareketler saçların elektriklenmesine ve karışmasına neden olabilir. Mümkün oldukça kurutma makinesi kullanılması, plastik saç fırça veya tarak yerine at kılı gibi malzemelerden üretilen tarakların kullanılması fayda sağlar. Böylece saçların daha fazla elektriklenmesinin ve kırılmasının önüne geçilir.Kalın ve kuru saçlı kişilere, saçlarına sağlıklı bir görünüm kazandıran ve güçlenmesini destekleyen Hair Nail Coctail uygulaması fayda sağlayacaktır. Hair Nail Coctail serum, saçlarda kırık oluşumunu ve uç kısımlardaki yıpranmaları azaltır. Saçın kalitesini ve canlılığını destekler.Saç derisinin nem dengesini düzenler. PRP ve saç mezoterapisi gibi medikal uygulamalarla kombine edildiğinde tedavilerin başarısını destekler.Yağ bezleri, saç ve baş tipini belirlemede önemli bir rol oynar. Fazlasıyla etkin yağ bezleri, güçsüz saçlara neden olan aşırı miktarda sebum üretimiyle sonuçlanır. Bu durum, özellikle ergenlik ve menopoz dönemlerinde belirgin olan hormonsal değişikliklerden kaynaklanabilir.Pek çok insan, yağlı saçlara sebebiyet veren yağlı bir baş derisine doğuştan sahiptir. Açık renk saç, koyu renk saçtan daha hassastır ve dolayısıyla yağlanmaya daha yatkındır. Uzmanların yağlı saçlara sahip olan kişiler için genel geçer bazı önerileri bulunmaktadır. Bunlar; ılık su ile duş almak, saç cihazlarını yüksek ısıda kullanmamak, saç kremlerini saç diplerine sürmemektir. Maalesef ki stres de saç yağlanmasını tetikleyen en önemli faktörler arasında yer almaktadır.Kuru saçların en büyük nedenlerinden biri, nemsizlik yani yeterince su içmemek ve vitamin değerlerimizin düşük olmasıdır. Fön, maşa ve düzleştirici şekillendiriciler ile saçlara yaptırdığımız boya işlemleri saçlarımızın daha da fazla kurumasına yol açar.Aynı zamanda B vitamini türü olan biotin eksikliği; kurumaya, saçlarda erken beyazlamaya ve dökülmeye sebep olur. Aldıkları vitamin takviyesinden bütünüyle faydalanamayan kişiler için etkin bir tedavi yöntemi olan Myers Kokteyl tedavisi, medikal işlem gerektiren saçlar için oldukça etkilidir.İçeriğinde C vitamini, kalsiyum, magnezyum, vitamin B kompleksi (B5, B6 ve B12) ve iz minerallerini barındıran Myers Kokteyli, damar yoluyla doğrudan kan dolaşımına enjekte edildiğinden ağız yoluyla alınan vitamin takviyesine oranla çok daha etkilidir.Karma saç tipi, saç köklerinin yağlı ve uçlarının kuru olduğu özelliktedir. Karma saç tipine sahip olan kişiler, saçın dengesini daha fazla bozmamak adına, kesinlikle yağlı saçlar ya da kuru saçlar gibi tek bir saç türüne göre üretilen ürünlerden uzak durmalıdır. Bu tip saçlara sahip olanlar, tüm saçlar için üretilmiş olan şampuanları kullanmalıdır. Bu nedenle karma saç tipine sahip kişiler, şampuan ve bakım ürünlerini saç tedavi hekimleri ile birlikte belirlemelidir.