Pedallar bağımlılığa dikkat çekmek için çevrildi

Yeşilay, sigara, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplumun ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıkların yanı sıra kumar, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek amacıyla bir etkinlik düzenledi. Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasında aynı gün gerçekleşen geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu Ankara'da da yapıldı.

FARKINDALIK OLUŞTURULDU

Spor gibi sağlıklı yaşama yönelik faaliyetlerin bağımlılıktan uzak bir yaşama katkı sağladığını belirten Yeşilay Ankara Şube Başkanı Sevilay Aslan, "Her bireyin iyi ve sağlıklı yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm insanlarımızda bağımlılıklardan uzak bir yaşam konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Spor etkinlikleri düzenlemeye de büyük önem veriyoruz" diye konuştu.



MADDE YERİNE SPORU TERCİH EDİN!

Bisiklet turuna gelen gençler de bağımlılık konusunda şunları söyledi:

Eray Hilmi: Sportif faaliyetlerle madde kullanımından kurtulabilir gençler. İnsan alkol ve sigaradan ziyade bu tarz etkinliklere alışırsa, zararlı maddeleri unutur. Spor güzel yönde alışkanlık yapar.





Demet Nur Yaman: Sigara, alkol gibi alışkanlıklarım yok. Bu tür alışkanlıklar sağlığa zararlı. Kullananların sağlıklarını düşünüp bırakmaları gerekir. Herkes sağlığına dikkat etsin, maddelerin bir sürü olumsuz etkisi var.



Ömer Araç: Benim herhangi bir madde kullanımım yok. Bağımlı arkadaşlar için bisiklet binmek, futbol oynamak güzel aktiviteler. Belli bir süre de olsa kullandıkları maddeden uzak dururlar.



Büşra Sakarya: Zararlı alışkanlığım olanlar bir an önce bırakmalı. Teknoloji bağımlılığı da zararlı bir alışkanlıktır. Telefonları elinden bırakmayanlar dışarı çıkıp spor yapmalı.



Ayşenur Dağaşan: İnsanlar sosyalliği alkol ve sigara kullanılan alanlarda değerlendirmek yerine açık alanları, sportif ortamları tercih etmeli. Bisiklet sürülebilecek ortamlarda da çok rahat sosyal olunabilir.