Giriş Tarihi: 25.5.2022

Vücutta üçüncü beyin bulundu. Yapılan bilimsel çalışmalar mikrobiyatayı yeni bir organ olarak kabul ederken, bağırsakları da ikinci beyin olarak adlandırıyordu. Ancak yapılan son bilimsel çalışmalar, yararlı bakteriler olan mikrobiyata yönünden zengin bir organ daha bulunduğunu ortaya koydu. O da bebeğin hayata tutunduğu kadın rahmindeki mikrobiyata. SABAH'a konuşan uzmanlar, 'Kadın hastalıkları üzerine yapılan çalışmalar gösterdi ki steril olarak kabul edilen rahim aslında mikrobiyataların etkisi altında. Eğer buradaki mikrobiyata sağlıklı bir floraya sahipse, gebelik de bebek de doğum da sağlıklı" dedi.

Günümüzde kariyer planları nedeniyle annelik yaşının geç olması ve sıklığı oldukça artmış olan infertilite (kısırlık) sorununda bilim insanları tüp bebek uygulamalarında, mikrobiyota üzerine yoğunlaştı. Ve yapılan çalışmalar gösterdi ki başarılı gebelik şansının sırrı insan mikrobiyatasında saklı. Antalya'da bin 500'ü aşkın kadın doğum uzmanın katılımıyla düzenlenen Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD ) Kongresi bilimsel çalışmalara ışık tuttu.





İnsan vücudu yalnızca kendi hücrelerini içermiyor. Aslında insan vücudu, hücre sayısı bakımından, yüzde 90'a - yüzde 10 gibi bir oran ile bakterilere kıyasla azınlık halinde. Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Başkanı ve TJOD İkinci Başkan Prof. Dr. İsmail Mete İtil, "Yapılan bilimsel çalışmalar bize rahmin steril olmadığını gösterdi. Rahim mikrobiyatası var. Rahmin iç tabakasının mikrobiyatası flora seviyesi bozulursa gebelikte erken doğuma yol açıyor ve su kesesi erken açılıyor.