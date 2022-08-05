Saç ekimi öncesi aklımıza takılanlar!

Saç ekimi bugün tüm dünyada en çok ilgi gören ve uygulanan estetik müdahaleler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ülkemizde ve dünyada her yıl binlerce insan saç ekimi ve tedavileriyle hayal ettikleri gibi doğal, kalıcı, gür ve sağlıklı saçlara kavuşuyor. Bu yazımda saç ekimine dair aklınıza takılan pek çok soruya yanıt bulacaksınız. Saç ekimi için uygun aday mıyım diye düşünmeyin. Eğer aktif bir deri hastalığınız yoksa vaktinizin yalnızca 6-7 saatini ayırarak reklamlardaki gibi ahenkle dans eden gür saçlara sahip olabilirsiniz. Güncel saç ekimi yöntemleri ve saç tedavileri, günümüzde çoğu kişinin gerçek anlamda sorun yaşadığı saç dökülmesine karşı etkili, kalıcı, güvenli ve sağlıklı çözümler sunuyor.Evet, kesinlikle. Saç ekimi yöntemlerinin hepsinde kendi doğal saç kökleriniz kullanıldığı için sonuç da kaçınılmaz bir biçimde doğal oluyor. Elbette bu noktada saç ekimi yaptırmak için kendinizi ve saçlarınızı emanet ettiğiniz hastanenin, doktor ve ekibinin de konusunda uzman; güncel teknolojik donanıma ve bunları kullanabilecek yetkinliğe sahip olması büyük önem taşıyor. Saç kaybının yaşandığı alana hangi açıda kaç kök ekileceğine doktorunuz karar veriyor. Başarılı bir saç ekimi uygulamasının sonucunda kendi saçlarınızdan ayırt edilemeyecek doğallıkta; sık, gür ve en önemlisi hayat boyu size eşlik edecek saçlara sahip oluyorsunuz.Özellikle güncel saç ekimi yöntemlerinden olan Robotik DHI saç ekimi ve mücevher ustası titizliğinde yapılan Safir FUE saç ekimi ile çok doğal, estetik sonuçlar elde ediliyor. Safir FUE saç ekimi tekniğinde saç kökleri yine FUE tekniği kullanılarak toplanıyor. Ancak saç ekiminin yapılacağı bölgeye kanallar FUE yöntemindeki gibi çelikle değil, kalem formundaki safir cevheri ile açılıyor. Safir uçlar ekimin yapılacağı bölgede çelikten çok daha küçük, pürüzsüz ve sık mikro kanallar açılmasını sağlıyor. Kanalların mikro düzeyde açılması doku deformasyonunu en aza indirerek kabuklanmayı azaltıyor. Böylece uygulama sonrasında saç derisi hızlıca iyileşiyor ve hiçbir iz kalmıyor. Safir FUE saç ekimi ile açılan bu mikro kanallar ayrıca saç köklerinin sık ve doğal çıkış yönüne uygun bir şekilde ekilmesine imkan tanıyor.Safir FUE yöntemine kıyasla daha pratik bir seçenek olan Robotik DHI saç ekiminde ise işlemler iki adımda tamamlanıyor; kökler toplanıyor ve özel uçlu "choi" adlı kalemin içine yerleştirilerek tek bir adımda hedef bölgeye ekiliyor. Bu teknikte mücevher ustası titizliğinde toplanan saç kökleri özel soğutucularda +4 derecede bekletilerek hedeflenen noktalara tek adımda büyük bir dikkatle yerleştiriliyor. Bu sayede kökler zedelenmeden ve canlılığını yitirmeden aktarım tamamlanıyor. Teknolojinin etkin bir şekilde kullanıldığı Robotik DHI saç ekim yönteminde toplanabilen kök sayısı, bir seansta 5 bin ila 6 bin köktür.Saç ekiminden sonra saçlarınız sihirli bir değnek değmişçesine bugünden yarına uzayıp gürleşmiyor. Uygulama sonrasında hedeflenen sonuçların alınma süresi saç ve cilt yapınıza, yaşınıza ve saçlarınızdaki dökülme oranına bağlı olarak değişiyor. Yaklaşık üç ay içinde ekilen saçlar kendini göstermeye başlıyor. 6-7 ay içinde saçların yüzde 70'i çıkmış oluyor. Saçlar yaklaşık bir yıl içinde planlandığı şekilde dolgun ve estetik bir görünüme kavuşuyor. Saç ekiminden sonra destekleyici saç tedavilerinin uygulanması ekilen ve var olan saçların beslenerek saç derisine daha güçlü tutunmasını, sağlıklı bir şekilde hızla uzamasını ve beklenenden daha kısa sürede dolgun bir görünüm kazanmasını sağlıyor.SAÇ ekimi her mevsim uygulanabilen bir işlemdir. Ancak özellikle yaz aylarında, iyileşme döneminde, ekim yapılan bölgenin direkt güneş ışığına maruz kalmaması gerekiyor. Dolayısıyla kendinizi ne zaman hazır hissediyorsanız o zaman saç ekimi yaptırabilirsiniz.SAÇekiminde bugün tüm dünyada en yaygın şekilde kullanılan, oldukça başarılı ve doğal sonuçlar alınmasını sağlayan yöntem olan Robotik DHI saç ekimi ve mücevher ustası titizliğiyle Safir FUE saç ekimi aynı gün 6-7 saat içinde tamamlanıyor. Eğer estetik bir kaygınız yoksa saç ekiminin yapıldığı gün sosyal hayatınıza rahatlıkla dönebiliyorsunuz. Güncel saç ekimi uygulamalarından olan FUE saç ekimi ile ağrısız, konforlu ve hızlı bir şekilde kalıcı, doğal, sağlıklı ve gür saçlara sahip olabiliyorsunuz.Saç ekimi uygulamaları olan Safir FUE saçekimi ve Robotik DHI saç ekimi yöntemlerinintümü lokal anestezi altında gerçekleştirildiğiiçin kesinlikle ağrı veya acı hissetmiyorsunuz.Lokal anestezi için baş bölgesine çok küçük mikroiğneler yapılıyor. Bu iğneler yapılırken sinek ısırığıkadar bir acı duyuyorsunuz. Eğer iğne ve cerrahioperasyon fobiniz varsa veya küçük bir ağrı ya dasızı dahi hissetmeden konforlu bir şekilde saçekimi yaptırmak istiyorsanız onun da bir çözümüvar: Sedasyonlu saç ekimi. Sedasyonlusaç ekiminde ağrı kesici ve rahatlatıcı ilaçkombinasyonu sayesinde hafif uyku halinegeçiyor, böylelikle lokal anestezi içinyapılan işlemlerin hiçbirini hissetmiyorsunuz.SAÇ ekimi uygulamasından sonra ekimin yapıldığı alanda çok hafif bir şişlik ve kızarıklık oluyor; birkaç gün içinde kendiliğinden geçiyor. Ekim bölgesinde bir hafta süresince iğne başı kadar küçük kabuklanmalar oluyor. Belli belirsiz görünen bu durum, iş ve sosyal yaşama dönmenize engel teşkil etmiyor. Yalnızca iki hafta süreyle deniz, havuz ve solaryuma girmemeniz, yoğun güneş ışığına maruz kalmamanız ve ağır sporlardan kaçınmanız gerekiyor.