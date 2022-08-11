Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, mucize bebekle bir araya geldi

Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleşen ve dünyada ilk olan operasyonla 2011 yılında rahim nakli olan Derya Sert, 4 Haziran 2020'de annelik sevinci yaşadı. Tüm dünyanın mucize bebek olarak andığı bebek, operasyonu gerçekleştiren ekibin başındaki isim olan Prof. Dr. Ömer Özkan'ın ismini aldı.

Aynı durumdaki kadınlara umut olan Derya Sert, eşi Mustafa Sert ve 2 yaşını dolduran Ömer Özkan Sert ile birlikte Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan'ı ardından da Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı ziyaret etti.

TÜM DÜNYAYA UMUT OLDU

Rektör Özkan, Ömer Özkan bebeği elinden tutarak yürüttü ve makamına oturttu. Anne, baba ve Ömer Özkan bebek ile Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın heyecanları görülmeye değerdi. Rektör Özkan aile ile bir süre sohbet etti. Rahim naklinin birçok kadın için umut olduğunu anlatan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Derya Sert tüm dünya için bir ilk oldu. Onun ameliyatı ve sonrasında hamilelik sürecinde yaşadıklarımız, tüm dünya için örnek teşkil etti. Derya'nın ardından onlarca ameliyat yapıldı. Dünyada onlarca aile çocuk sahibi oldu, onlara umut oldu" açıklamasında bulundu.