Hamilelik Belirtileri Nelerdir? İlk Hamilelik Belirtileri Nasıl Anlaşılır, En Erken Ne Zaman Başlar?

Uykusuzluk, hassaslık ve vücutta şişkinlik, regl kanamasının durması, yorgunluk, mide bulantısı gibi klasik hamilelik belirtileri yaşayan her kadın hamile değildir. Ancak kadınlar bu semptomları taşıdıklarında hamilelik belirtilerine yönelik araştırmalar yapmaya başlarlar. Gerçekten hamile olup olmadığını anlamanın en güvenilir yolu doktor muayenesidir. Peki; hamilelik belirtileri nelerdir? Hamilelik belirtileri ne zaman başlar? İşte erken gebelik belirtileri!

HAMİLELİK BELİRTİLERİ

İlişkinin ardından geçen 14.gün hamileliğin anlaşılması için en erken dönem olmakla birlikte kan testi ile sonuç ortaya çıkmaktadır.

Hafif Kanama ve Akıntı: Erken gebelikte lekelenme şeklinde kanama görülebilir. Regl kanamasından farklı bir durumdur. Embriyonun rahme tutunması nedeniyle oluşmaktadır.

Kasık Ağrısı: Hamilelik belirtileri arasında kasık ağrısı görülür. Embriyonun rahim içine yerleşmesinden dolayı kasık ağrısı oluşabilir.

Adet Gecikmesi: En belirgin ve bilinen hamilelik belirtileri arasında yer alır. Ancak regl gecikmesi her zaman hamileliğin ilk işareti değildir. Birçok faktör adet gecikmesine neden olabilir.

Göğüslerde Hassasiyet: Hamilelik nedeniyle hormonal değişimler söz konusu olur. Bunların en çok etkilendiği kısımlardan biri de göğüslerin şişmesi durumudur. Ağrı ve hassasiyet oluşabilir. Hamileliğin ilk zamanlarında olduğu gibi sonraki evrelerinde de ortaya çıkabilir.

Yorgun Hissetme: Kadınlar böyle dönemlerde kendilerini yorgun ve halsiz hissedebilirler. İlk üç aylık evrede yoğun yaşanan bir durumdur.

Mide Bulantısı: Hamilelik belirtileri arasında mide bulantısı yaygın görülen bir semptomdur. Gebeliğin ilk 3 aylık döneminde daha sık görülebilir.

Mide Ekşimesi: Rahmin büyümesine bağlı organlar sıkışacağından mide ekşimesi görülebilen bir durumdur. Reflü ve ekşime gibi durumlar nedeniyle hamile kadınlar sindirim sorunları yaşayabilir.

Baş Ağrısı: Gebeliğin ilk zamanlarında baş ağrısı görülebilir. Damarlardaki genişleme ve tansiyon nedeniyle baş dönmesine yol açabilir.

Koku Hassasiyeti: Hamilelik belirtileri arasında bilinen bir semptomdur. Kadınların koku hassasiyetleri yüksek derecede bulunur. Parfümlere, yiyeceklere oluşabilir.

Sık İdrara Çıkma: Hormonal düzende oluşan değişimden dolayı hamile kadınlar sık idrara çıkma problemi yaşarlar.

Vücut Sıcaklığında Değişim: Hormon salımından dolayı vücut sıcaklığı yüksek olur.

ERKEN GEBELİK BELİRTİLERİ

Her kadında hamilelik belirtileri ilk hafta içinde fark edilmeyebilir. Hamileliğin ilk haftaları, kadın vücudunun kendisini hamileliğe hazırladığı dönemdir. Yumurtalıklar, hormonlar, rahim gibi organlar uyarıldığından dolayı çeşitli aşamalardan geçilerek yumurtanın döllenerek embriyoyu oluşturması gerekir. Döllenmenin ardından 6 ile 12.günde embriyo, rahim duvarına tutunur ve hamilelik süreci bu şekilde başlar. Bu aşamanın ardından ise erken gebelik belirtileri ortaya çıkmaktadır. Erken gebelik belirtileri arasında lekelenme şeklinde görülen yerleşme kanamasıdır. Bununla birlikte adet gecikmesi ve yükselen östrojen seviyesi de en belirgin erken gebelik belirtileri arasında yer almaktadır.