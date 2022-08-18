Azerbaycan Türkü Fakhranda Mustafayeva Trabzon’da kanseri yendi

Tedaviyi gerçekleştiren Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Hematoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sönmez ise, "Hastamızın kemik ilik naklini gerçekleştirdik ve onu, sağlıklı olarak ülkesine gönderdik. Bundan sonra takiplerini Azerbaycan'daki hekim kardeşlerimizle birlikte yapacağız. KTÜ Farabi Hastanesi olarak bölgede Hematolojik hastalıkların tedavilerinin yapıldığı en önemli merkez konumundayız. Hematoloji-Onkoloji Hastanesi ve Kemik İliği Nakil Merkezi projesinin gerçekleşmesi sonrasında, daha fazla hastaya daha kapsamlı hizmet verebileceğiz. Hematoloji-Onkoloji Hastanesi ve Kemik İliği Nakil Merkezi inşaatının, bir an evvel başlatılmasını temenni ediyoruz." ifadelerinde bulundu.