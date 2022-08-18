Azerbaycan Türkü Fakhranda Mustafayeva Trabzon’da kanseri yendi

Yaklaşık 20 yıl önce çekilen dişinin yerinde gelişen şişlik nedeniyle diş hekimine başvuran Gürcistan uyruklu kadın Fakhranda Mustafayeva, sorununun dişinden kaynaklanmadığını ve Multiple myeloma "Plazma hücreleri kemik iliğinde üreyen akyuvar, beyaz kan hücresi kanseri" olduğunu öğrendi. Azerbaycan'daki tedavisi sonrasında kemik iliği nakli önerilen hastayı, kardeş ülke Azerbaycan'daki hekimler KTÜ Tıp Fakültesi Hematoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sönmez'le görüşerek Trabzon'a sevk etti.
Hastanede başarılı kemik ilik nakli sonucu tedaviyle taburcu edilen kadın hasta Fakhranda Musyafayeva, "Başta Mehmet Hocam olmak üzere tüm hastane personelinden çok memnun kaldım. Allah hepsinden razı olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti daima payidar olsun." dedi.
Tedaviyi gerçekleştiren Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Hematoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sönmez ise, "Hastamızın kemik ilik naklini gerçekleştirdik ve onu, sağlıklı olarak ülkesine gönderdik. Bundan sonra takiplerini Azerbaycan'daki hekim kardeşlerimizle birlikte yapacağız. KTÜ Farabi Hastanesi olarak bölgede Hematolojik hastalıkların tedavilerinin yapıldığı en önemli merkez konumundayız. Hematoloji-Onkoloji Hastanesi ve Kemik İliği Nakil Merkezi projesinin gerçekleşmesi sonrasında, daha fazla hastaya daha kapsamlı hizmet verebileceğiz. Hematoloji-Onkoloji Hastanesi ve Kemik İliği Nakil Merkezi inşaatının, bir an evvel başlatılmasını temenni ediyoruz." ifadelerinde bulundu.