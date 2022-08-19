Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Çapraz Ateş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Çapraz Ateş filmi bu akşam TV’de!
Giriş Tarihi: 19.8.2022 16:39

Çapraz Ateş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Çapraz Ateş filmi bu akşam TV’de!

Çapraz Ateş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Çapraz Ateş filmi bu akşam TV’de!

Orijinal adı Haywire olan Çapraz Ateş filmi, bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak. Yönetmen koltuğunda Oscar ödüllü yönetmen Steven Soderbergh’in oturduğu film, izleyicilere görsel bir şölen sunacak. Zengin bir oyuncu kadrosuna sahip olan Çapraz Ateş filmi, dikkat çeken konusu ile en sevilen dedektiflik hikayeleri arasında yer alıyor. Peki, Çapraz Ateş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar…

Senaryosunu Lem Dobbs'in kaleme aldığı Çapraz Ateş filmi, bu akşam saat 21.45'te Show TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. Kadrosunda aksiyon filmlerinin aranan ismi Channing Tatum ve Antonio Banderas'ın yer aldığı film, aksiyon dolu sahneleriyle izleyenlerden tam not alıyor. Film tutkunları ise ''Çapraz Ateş filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı? ''sorusuna yanıt arıyor. İşte Çapraz Ateş filmi konusu, oyuncu kadrosu ve film ile ilgili tüm merak edilenler…

ÇAPRAZ ATEŞ KONUSU

Mallory Kane (Gina Carano), güzel, genç ve işinin ehl-i özel bir dedektiftir. Koruyucusu Kenneth (Ewan McGregor) hükümetin onaylamadığı ve 'derin devletin' tepesindekilerin bilmemezlikten geldikleri tehlikeli bir göreve Mallory'i yollar. Fakat İspanya'daki başka bir operasyon başarısızlığa uğradığında Kenneth, Mallory'i Dublin'e başka görev için yollar.

Mallory burada başka bir gizli dedektif Paul (Michael Fassbender) ile ortak çalışacaktır. Fakat bu yeni görevde bir gariplik olduğunu sezen Mallory oyuna getirildiğini anlar ve asıl macera bundan sonra başlar! Artık uluslararası bir seviyeye çıkan insan avından canlı çıkmak için bütün yeteneklerini ve kurnazlığını kullanacaktır. Yegane amacı ülkesi Amerika'ya geri dönüp ailesini korumak ve kendisine bu ihanet komplosunu düzenleyenlerden intikam almaktır.

ÇAPRAZ ATEŞ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Türkiye'de 13 Nisan 2012 tarihinde gösterime giren Çapraz Ateş filmi, ABD yapımıdır ve filmin çekimlerinin bir bölümü Dublin'de gerçekleşmiştir.

ÇAPRAZ ATEŞ OYUNCULARI

  • Gina Carano
  • Channing Tatum
  • Michael Fassbender
  • Ewan McGregor
  • Antonio Banderas
  • Mathieu Kassovitz
  • Bill Paxton
  • Michael Angarano
ARKADAŞINA GÖNDER
Çapraz Ateş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Çapraz Ateş filmi bu akşam TV’de!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA