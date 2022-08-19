Çapraz Ateş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Çapraz Ateş filmi bu akşam TV’de!

Senaryosunu Lem Dobbs'in kaleme aldığı Çapraz Ateş filmi, bu akşam saat 21.45'te Show TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. Kadrosunda aksiyon filmlerinin aranan ismi Channing Tatum ve Antonio Banderas'ın yer aldığı film, aksiyon dolu sahneleriyle izleyenlerden tam not alıyor. Film tutkunları ise ''Çapraz Ateş filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı? ''sorusuna yanıt arıyor. İşte Çapraz Ateş filmi konusu, oyuncu kadrosu ve film ile ilgili tüm merak edilenler…
Mallory Kane (Gina Carano), güzel, genç ve işinin ehl-i özel bir dedektiftir. Koruyucusu Kenneth (Ewan McGregor) hükümetin onaylamadığı ve 'derin devletin' tepesindekilerin bilmemezlikten geldikleri tehlikeli bir göreve Mallory'i yollar. Fakat İspanya'daki başka bir operasyon başarısızlığa uğradığında Kenneth, Mallory'i Dublin'e başka görev için yollar.
Mallory burada başka bir gizli dedektif Paul (Michael Fassbender) ile ortak çalışacaktır. Fakat bu yeni görevde bir gariplik olduğunu sezen Mallory oyuna getirildiğini anlar ve asıl macera bundan sonra başlar! Artık uluslararası bir seviyeye çıkan insan avından canlı çıkmak için bütün yeteneklerini ve kurnazlığını kullanacaktır. Yegane amacı ülkesi Amerika'ya geri dönüp ailesini korumak ve kendisine bu ihanet komplosunu düzenleyenlerden intikam almaktır.