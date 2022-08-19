Yönetmen koltuğunda Ömer Baykul'un oturduğu Çember: Kabus filmi, bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yerli film severlerle buluşacak. Başrollerinde, Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay ve Serdar Orçin'in yer aldığı Çember: Kabus filmi, konusu ve oyuncu kadrosu ile merak edilip araştırılıyor. Peki, Çember: Kabus filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Çember: Kabus filmi nerede çekildi? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

ÇEMBER: KABUS FİLMİ KONUSU

Hakan, onlarca tanığın önünde, daha önce tutukladığı eski bir uyuşturucu satıcısını tartaklar. Ertesi gün olay yerine geldiğinde onu büyük bir sürpriz beklemektedir. Yakın mesafeden üç mermi ile öldürülen kişi yıllar önce tutukladığı uyuşturucu satıcısı ve dün kavga ettiği Necip Gümüşçü'den başkası değildir.

Ekip ile birlikte diğer olası şüphelileri araştırırken, cinayet silahında Hakan'ın parmak izlerinin bulunmasıyla Hakan birden baş şüpheli haline gelir. Hakan'ın masumiyetine inanan Serdar, Hakan'a tuzak kurulduğundan şüphelenmektedir, bu yüzden Hakan'ın kaçmasını sağlar.

Özel birim Hakan'ın adını temize çıkarmak için soruşturmayı derinleştirdikçe; her delil parçası Hakan'ı işaret etmeye başlar. Hakan'ın kaçmasına yardımcı olan Serdar, inancını yitirip Hakan'ın peşine düşerken, hala Hakan'a inanan Zeynep, adamın masumiyetini ispatlamak için elinden geleni yapmaya çalışır.