Vişnenin Faydaları Nelerdir? Aç Karnına Vişne Yenir Mi, Günde Bir Avuç Vişne Yemek Neye İyi Gelir? s1

Yaşlanma karşıtı etkileri ile bilinen bir meyve olan vişnenin faydaları, sadece bundan ibaret değildir. Vişne hangi hastalığa iyi gelir diyorsanız, böbrek hastalıklarından, diyabete kadar bir çok sağlık sorunu için faydalıdır. Vişne kan sulandırır mı diye merak eden birçok insan vardır. Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu özelliklere sahiptir. Böbrekler için olduğu kadar, bağırsak sağlığı açısından da yararlıdır. İşte vişne kabız yapar mı sorusu hakkında merak edilenler…

Vişnenin Faydaları Nelerdir?

Yaz aylarında her yerde rahatlıkla bulunabilir bir meyve olan vişnenin tadını çıkarmak için, satın aldıktan sonra mümkün olan en kısa sürede tüketmek gerekir. Buzdolabının sebzelik bölümünde, en fazla 3-4 gün muhafaza edilebilirler. Temiz bir şekilde yıkadıktan sonra, rahatlıkla tüketilebilirler. Vişne saplarını, çöpe atmak doğru değildir. Bu meyvenin sapları da, en az kendisi kadar faydalıdır. Kuru veya taze bir şekilde çayı yapılabilir. Yaz meyvesi olduğundan dolayı, kış aylarında bulmak zor olabilir. Vişneleri, çekirdekleriyle veya çekirdeksiz olarak bir kavanozda dondurulabilir ve birkaç ay sonra farklı şekillerde tüketilebilir. Aşağıda, bu mayhoş ve lezzetli meyvenin faydaları sıralanmıştır.

Vişne, antioksidan özellikleri nedeniyle etkili bir detoks aracıdır. Aynı zamanda, zengin bir A, C vitamini ve karoten kaynağıdır. Lif ve potasyum bakımından zengindirler, bu da onlara idrar söktürücü özelliği katar. Diyet yapanların öğünlerinde kullanması tavsiye edilir.

Vücuttaki toksinleri idrar yoluyla atarken, ayrıca ödem oluşumuna neden olan etkenleri de ortadan kaldırmış olur.

Dışkının bağırsak geçişini kolaylaştırarak kabız oluşumu önlemeye yardımcı olur.

Bazı araştırmalar, vişnenin yüksek oranda melatonin (uyku hormonu) içerdiğini göstermiştir. Bu, iyi bir uyku çekmek için gerekli olan bir hormondur. Düzenli olarak vişne veya vişne suyu tüketimi, uykusuzluk sorununun ortadan kalkmasına yardımcı olabilir.

Kan sulandırıcı etkisi ile kalp ve damar sağlığı için çok faydalıdır.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

İçindeki kalsiyum, demir ve fosfor sayesinde, kaslar ve kemikler için çok yararlıdır. Aynı zamanda, kansızlığa karşı çok etkilidir. Düzenli olarak taze sıkılmış vişne suyu veya kompostosu tüketmek, aneminin etkilerini büyük ölçüde azaltır.

İdrar söktürücü ve kabızlığı önleyici olduğu için prostat ve kolon kanserine karşı savaşır.

Soğuk algınlığı ve gribe karşı etkilidir.

Depresyonu, stresi ve gerginliği önler

Beyin ve sinir sistemi sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Anti-ageing olması nedeniyle, yaşlanma belirtileri ile savaşır.

Vişne Nerelerde Kullanılır?

Vişne, tek başına tüketildiği gibi farklı tariflerde de kullanılabilir.