Kalp nakli olan Asel Lina taburcu oldu, parkta salıncağa bindi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan Merve ile Mürsel Adıyaman çiftinin kızları Asel Lina 'ya 4 aylıkken geçirdiği zatürrenin ardından miyokardit (kalp kası iltihabı) nedeniyle kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Uzun süre nakil bekleyen Asel Lina Adıyaman'ın sağlık durumu kötüleşmeye başladı. Bu arada Konya'da yüksekten düşme sonucu hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Asel İnan'ın beyin ölümü gerçekleşti. Ailenin onayı ile Asel İnan'ın kalbi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla adaşı İzmirli Asel Lina Adıyaman'a nakledildi. Türkiye Asel Lina Adıyaman ile adaşı Asel İnan'ın hikayesinin SABAH'tan öğrendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da Adıyaman ailesine geçmiş olsun dileğinde bulunup küçük Asel'e bebek gönderdi.
PARKTA OYNADI, SALINCAĞA BİNDİ
Sağlık durumu hızlı bir şekilde düzelen küçük Asel Lina Adıyaman dün ameliyat olduğu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden taburcu oldu. Küçük kız uzun bir aradan sonra ilk kez kampüsteki parkta salıncağa bindi.
ZİYARETE GİDECEĞİZ
Asel'in 15 Temmuz'da ameliyat olduğunu ve 1 Ağustos'a kadar yoğun bakımda süren tedavisinin ardından serviste tutulduğunu kaydeden baba Adıyaman, kontrollere devam edeceklerini söyleyerek, "Kalp nakli olduğu için düzenli kullanmamız gereken ilaçlar var. Özel bakım gerekiyor. Birkaç yıl gözetim altında olacak. Uzun bir süreç. Her şey onun sağlığı için. O iyi olsun da gerisi teferruat. Adaşı Asel'in babasıyla da görüştük. Kızımız onların da manevi kızı. Önce toparlanacak sonra onların ziyaretine gideceğiz" diye konuştu.
ASEL'İN MÜCADELESİ TÜM ÇOCUKLARA UMUT OLACAK'
Asel Lina'nın kalp yetmezliği nedeniyle kısıtlı olarak beslendiğinin altını çizen Adıyaman, "Kızımın kalp yetmezliği 2 yıldır var. Benim kızım su içemiyordu, yemek yiyemiyordu. Şimdi kızıma yeni bir kalp ve yeni bir hayat verildi. Yeni hayatında bol bol su içip, yemeğini yiyor, hiçbir kısıtlamamız yok. Maşallah biraz kilo da aldı. Çok mutluyuz. Bu mutluluk kelimelerle ifade edilemez. Bir baba olarak elimden geleni yapacağım onun için. O Allah'ın bize bir emaneti. Eve gidince bütün gün evden çıkmayı düşünmüyorum. Evde bol bol oyun oynayacağız. En büyük hayalim onu parka götürmekti. O da sıkıldı, dışarı çıkıp parkta oynamak istiyor. Tüm Türkiye onu tanıdı. Çocuk hastanesinin kardiyoloji servisinde tedavi gören başka çocuklar da var. Asel'in bu mücadelesi onlara umut olsun istiyoruz" dedi.