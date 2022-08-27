Kalp nakli olan Asel Lina taburcu oldu, parkta salıncağa bindi

ASEL'İN MÜCADELESİ TÜM ÇOCUKLARA UMUT OLACAK'

Asel Lina'nın kalp yetmezliği nedeniyle kısıtlı olarak beslendiğinin altını çizen Adıyaman, "Kızımın kalp yetmezliği 2 yıldır var. Benim kızım su içemiyordu, yemek yiyemiyordu. Şimdi kızıma yeni bir kalp ve yeni bir hayat verildi. Yeni hayatında bol bol su içip, yemeğini yiyor, hiçbir kısıtlamamız yok. Maşallah biraz kilo da aldı. Çok mutluyuz. Bu mutluluk kelimelerle ifade edilemez. Bir baba olarak elimden geleni yapacağım onun için. O Allah'ın bize bir emaneti. Eve gidince bütün gün evden çıkmayı düşünmüyorum. Evde bol bol oyun oynayacağız. En büyük hayalim onu parka götürmekti. O da sıkıldı, dışarı çıkıp parkta oynamak istiyor. Tüm Türkiye onu tanıdı. Çocuk hastanesinin kardiyoloji servisinde tedavi gören başka çocuklar da var. Asel'in bu mücadelesi onlara umut olsun istiyoruz" dedi.