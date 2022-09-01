Soğan Kürü Faydaları ve Yapılışı – Soğan Kürü Nasıl Yapılır, Ne İşe Yarar ve Nasıl Kullanılır, Kimler Kullanamaz?

Soğan bilindiği gibi günümüzde pek çok yemekte kullanılmaktadır. Çiğ olarak pek sevilmese de pişirildiğinde lezzetli hale gelmektedir. Bunun yanında soğanın mucizevi faydaları bulunmaktadır. Bu faydaların yanı sıra soğan kürünün nasıl yapıldığı ve nasıl kullanıldığını bilmek de önemlidir. Soğan kürü bu derece önemli olsa da bazı kişilerin kullanması da sakıncalıdır. Bu açıdan baktığımızda soğan kürünün yararları ve zararları merak edilmektedir. Peki, soğan kürü faydaları nelerdir, ne işe yarar? Soğan kürü nasıl yapılır, nasıl kullanılır, kimler kullanamaz? Sorularının cevapları yazımızda…

Soğan Kürünün Faydaları

Soğan A, C ve E vitaminleri açısından zengin doğal bir antibiyotiktir. Soğan kürü adı verilen soğan suyu olarak tüketildiğinde ise birçok hastalığın etkisini ortadan kaldıracaktır. Özellikle kist ve miyom gibi stresli rahatsızlıklar için oldukça etkilidir. Buna göre soğan kürü faydaları şöyledir:

Menopoz döneminde düzenli bir şekilde kullanılırsa, menopoz şikayetlerinde azalmalar görülür.

Cilt yüzeyinde oluşan akne ve iltihaplı sivilcelere karşı etkilidir.

Kıl dönmesi tedavisinde etkilidir.

Dolaşım sistemini düzenler ve bağışıklığın güçlenmesini sağlar.

Uygun bir şekilde tüketildiğinde soğan kürü, hamile kalmak isteyenlere fayda sağlar.

İçeriğinde sulfosid bulunur. Bu da antibiyotik özellikleri olduğunu gösterir.

Prostatta oluşan ihtihapların azalmasını sağlar. Bu sayede prostat nedeniyle ortaya çıkan ağrılar da azalır.

Balgam söktürücü özelliğindedir. Özellikle grip, nezle ve boğaz ağrısı gibi şikayetlerin tedavisinde tavsiye edilir.

Stres ve uykusuzluk gibi problemlerin giderilmesinde etkilidir, sakinleştirici özelliği vardır.

Soğan kürü kadınlarda sık sık görülen adet düzensizlikleri giderme konusunda oldukça etkilidir.

Soğan Kürü Nasıl Yapılır ve Kullanılır?

Soğan kürünü hazırlamak için kırmızı, beyaz ya da kahverengi kabuklu dilediğiniz çeşit birkaç soğana ihtiyacınız olacak. Bu soğanları kabuklu bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Bu nedenle öncesinde sirkeli suda bekleterek ardından da yıkayarak mutlaka temizlemeniz gerekmektedir. Dilerseniz kabuksuz da kullanabilirsiniz.

Bir tencerenin içerisine 1 soğan için 1 su bardağı kadar temiz içme suyu aktarın. Kaynatmaya başlayın. Suyu kaynayınca içerisine dörde böldüğünüz soğanları ilave edin ve soğanlar yumuşayana kadar pişirin. Ardından ocaktan alıp ılımaya bırakın. Sonrasında süzdürerek tüketin. Soğan kürü hakkında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kullanım süresidir. Soğan kürü 6 ayda bir kez 15 günlük süreyle uygulanmalıdır. 15 gün düzenli kullanıldıktan sonra, 6 ay sonra tekrar kullanılabilir.

Soğan Kürü Ne İşe Yarar?

Soğan kürünün birçok yararı bulunmaktadır. Bu sayede insan vücudundaki birçok sistemi düzenlemektedir. Örnek olarak şunları gösterebiliriz:

Vücudun toksinlerden arınarak daha sağlıklı olmasına yardımcı olur, vücudu yeniler.

Özellikle hamile kalmayı düşünen kadınların hamile kalmasını kolaylaştırma özelliği vardır.

Erken menapozu engelleme yardımcı olur.

Cildi yeniler ve güzelleştirir. Özellikle akne ve sivilcelerin görünümünü azaltarak tedaviye destek olur.

Stresi azaltıp sakinleşmeye de yardımcı olur.

Düzenli kullanımda adet düzensizlikleri şikayetlerini azaltır. Adetlerin daha düzenli olmasına yardımcı olur.

Bunun yanında bazı kişilerin soğan kürünü kullanmaması gerekmektedir. Bu kişilerde genellikle kan şekeri değerleri bozuktur ve aynı zamanda adet döneminde olanların da kullanmaması gerekmektedir. Bu açıdan baktığımızda doktora danışmanız önemlidir.