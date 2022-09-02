Bacakta siniri sıkışması sık yaşanılan bir problem olup çoğu zaman kısa süre içinde düzelse de bazı durumlarda çok kolay şekilde düzelmeyip ciddi tedavilere sebebiyet vermektedir. Bu sebepten dolayı da uzun ve sancılı dönemlerde doktora giderek tedavi olmanı önemli bir durumdur. Peki bacakta sinir sıkışmasının sebepleri nelerdir? Yazımızda bizler de bu konudan yola çıkarak bacakta sinir sıkışması nasıl geçer, bacakta sinir sıkışması belirtileri, tedavisi ve egzersizleri nelerdir gibi sorulan cevaplarını vererek sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bacakta Sinir Sıkışması Neden Olur?

Vücutta bulunan tendon, kemik, kıkırdak ve kas gibi dokuların sinirleri üzerinde yaptığı baskı sinir sıkışması olarak tanımlanır. Sinir sıkışması, hücrelerin sinirlere uyguladığı baskı sonucu meydana gelen bir olaydır. Bacakta olan sinir sıkışmalarının sebebi de bu olmaktadır. Sinir sıkışmasının bazı sebepleri arasında aşağıdaki rahatsızlıklar bulunmaktadır. Bu rahatsızlıklar:

Travma ve yaralanmalar

Disk kayması

Obezite

Bel fıtığı

Stres

Bazı spor aktiviteleri

Genetik faktörler

Karpal tünel sendromu

Doğumsal anomaliler

Oturuş ve duruş bozuklukları

Osteoartrit

Sürekli tekrarlanan eylemler

Kist ve tümör oluşumları

Şeker hastalığı

Tiroit düzensizlikleri

Bacakta Sinir Sıkışmasının Belirtileri

Sinir sıkışmasının belli belirtileri bulunmaktadır. Ancak yine de bölgeden bölgeye bazı semptom değişiklikleri görünebilmektedir. Bazı durumlarda acı ve ağrı tek belirti olurken bazı durumlarda ise ağrı olmaz. Ancak genel sinir sıkışması belirtiler şunlardır:

Gece uykudan uyandıran uyuşmalar

Sinirin sıkıştığı bölgede şişlik görünmesi

Sinirin bulunduğu alanda ağrı ya da sızı olması

Kısa süreli güç kayıpları

Kaslarda güçsüzlük

Hareket ederken zorlanma

Bu gibi durumlar sıkıntılı bir ağrıyla ve sürekli oluyorsa doktor kontrolüne gitmenizde fayda bulunmaktadır. İlerleyen süreçte geç kalınması durumunda daha hasar verici birçok rahatsızlıkla karşılaşılabilir.