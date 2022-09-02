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Giriş Tarihi: 2.9.2022 09:13 Son Güncelleme: 2.9.2022 09:13

Bacakta Sinir Sıkışması Nasıl Geçer? Bacakta Sinir Sıkışması Belirtileri, Tedavisi ve Egzersizleri

Bacakta Sinir Sıkışması Nasıl Geçer? Bacakta Sinir Sıkışması Belirtileri, Tedavisi ve Egzersizleri

Günlük hayatımızda sık sık belli kas ya da sinir ağrılarıyla uğraşabilmekteyiz. Bunlar çoğu zaman kısa süreli ağrılar olsa da bazıları daha ciddi durumlar olabilmektedir. Sinir sıkışması da bu yüzden belli durumlarda ciddi sıkıntılı durumlara sebebiyet verebilmektedir. Peki bacakta sinir sıkışması nasıl geçer? Bacakta sinir sıkışması belirtileri nelerdir? Tedavisi ve egzersizleri nelerdir?

Bacakta siniri sıkışması sık yaşanılan bir problem olup çoğu zaman kısa süre içinde düzelse de bazı durumlarda çok kolay şekilde düzelmeyip ciddi tedavilere sebebiyet vermektedir. Bu sebepten dolayı da uzun ve sancılı dönemlerde doktora giderek tedavi olmanı önemli bir durumdur. Peki bacakta sinir sıkışmasının sebepleri nelerdir? Yazımızda bizler de bu konudan yola çıkarak bacakta sinir sıkışması nasıl geçer, bacakta sinir sıkışması belirtileri, tedavisi ve egzersizleri nelerdir gibi sorulan cevaplarını vererek sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bacakta Sinir Sıkışması Neden Olur?

Vücutta bulunan tendon, kemik, kıkırdak ve kas gibi dokuların sinirleri üzerinde yaptığı baskı sinir sıkışması olarak tanımlanır. Sinir sıkışması, hücrelerin sinirlere uyguladığı baskı sonucu meydana gelen bir olaydır. Bacakta olan sinir sıkışmalarının sebebi de bu olmaktadır. Sinir sıkışmasının bazı sebepleri arasında aşağıdaki rahatsızlıklar bulunmaktadır. Bu rahatsızlıklar:

  • Travma ve yaralanmalar
  • Disk kayması
  • Obezite
  • Bel fıtığı
  • Stres
  • Bazı spor aktiviteleri
  • Genetik faktörler
  • Karpal tünel sendromu
  • Doğumsal anomaliler
  • Oturuş ve duruş bozuklukları
  • Osteoartrit
  • Sürekli tekrarlanan eylemler
  • Kist ve tümör oluşumları
  • Şeker hastalığı
  • Tiroit düzensizlikleri

Bacakta Sinir Sıkışmasının Belirtileri

Sinir sıkışmasının belli belirtileri bulunmaktadır. Ancak yine de bölgeden bölgeye bazı semptom değişiklikleri görünebilmektedir. Bazı durumlarda acı ve ağrı tek belirti olurken bazı durumlarda ise ağrı olmaz. Ancak genel sinir sıkışması belirtiler şunlardır:

  • Gece uykudan uyandıran uyuşmalar
  • Sinirin sıkıştığı bölgede şişlik görünmesi
  • Sinirin bulunduğu alanda ağrı ya da sızı olması
  • Kısa süreli güç kayıpları
  • Kaslarda güçsüzlük
  • Hareket ederken zorlanma

Bu gibi durumlar sıkıntılı bir ağrıyla ve sürekli oluyorsa doktor kontrolüne gitmenizde fayda bulunmaktadır. İlerleyen süreçte geç kalınması durumunda daha hasar verici birçok rahatsızlıkla karşılaşılabilir.

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Bacakta Sinir Sıkışması Nasıl Geçer? Bacakta Sinir Sıkışması Belirtileri, Tedavisi ve Egzersizleri
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