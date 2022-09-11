Dr. Kocatürk; “Tedbir almazsak vakalar ve ölümler artacak”

Tekrar hastalık geçirenlerin sayısında her geçen gün artış olduğunu belirten Kocatürk; "Okullar açıldı, şehirlere dönüş başladı, havalar soğuyor, kapalı mekanlara gireceğiz, kapalı alanların havalandırması yetersiz, kalabalıklar artacak, hastalık artık önemsenmiyor. Özellikle çocuk ve gençlerde maske takma oranı çok düşük. Mevcut aşıların ve hastalığı geçirmenin bağışıklığı çok kısa sürüyor. Tekrar hastalık geçirenlerin sayısı fazla. Bu nedenlerle Ülkemizde nispeten azalmış olan 6. Covid-19 dalgası tekrar alevlenebilir. 30 Temmuz'da yaptığım paylaşımda, vaka sayılarının artık plato yapıp azalacağını, ölüm sayılarının bir süre daha yüksek kalacağını öngörmüştüm. Şimdi de dikkat etmezsek Eylül ayı sonunda vaka sayısında patlama yaşanabileceğini düşünüyor ve uyarıda bulunmak istiyorum." dedi.

Alınması gereken önlemler konusunda uyarıda bulunan Kocatürk; "Kapalı mekanlarda maske zorunlu olmalı, Antijen testleri yaygınlaştırılmalı, Kapalı mekanların, okulların tüm alanlarında havalandırmaya dikkat etmeli, ders/yemek aralarında alanlar havalandırılmalı özellikle bu konularda sürekli uyarılarda bulunduk; umarız dikkate alınmıştır. 5-12 yaş arası çocukların isteğe bağlı aşılanması mümkün olmalı. Mevsimsel grip aşılaması için hazırlıklı olunmalı, 65 yaş üstü ve risk gruplarında zatüre aşıları tamamlanmalıdır. Vaka tablosu günlük olarak açıklanmalı ve Covid gündemde tutulmalı. Hastane yatışlarında hasta ve refakatçilerine PCR testi yapılmalı. Başta kanser olmak üzere diğer hastalıkların tanı-tedavisi gecikmenin önlenmesi için tedbir alınmalı, OMİCRON'a etkili aşıların Ülkemize getirilmesi ve riskli gruplara yapılması sağlanmalı. İntranasal aşı için devam eden birçok çalışma var, 2 tanesi Faz-3 aşamasında. Mukozal bağışıklık oluşturabildiği için, gelecekteki potansiyel varyantlar için umut olabilir. CanSino firması tarafından üretilen intranasal aşılar Çin'de kullanılmaya başlandı. Convidecia-air. Yakından takip edilmeli. Etkin olduğuna dair güvenilir verilerin olması durumunda Ülkemize temini sağlanmalı. Salgının seyrini Çin belirleyecek. Çin'deki vakaların "sıfır vaka politikası" nedeniyle dikkatle izlenmesi gerekiyor. Alfa, Beta, Delta, Gamma, Omicron gibi daha önceki varyantlarla karşılaşmadılar İnaktif virüs aşılanmaları var. 1.5Milyar nüfusta Omicronu kontrol edebilmek neredeyse imkansız. Yayılma çok büyük hızda olabilir, ölüm sayısı yüksek olabilir, yeni varyant gelişebilir. Gelişecek olan varyant olumlu olumsuz tüm Dünya'yı etkileyebilir. Bu nedenlerle DSÖ'nün Çin verilerini takip etmesi, bilgilerin açık ve şeffaf olarak paylaşılması gerekir. " şeklinde konuştu.