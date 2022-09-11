Kovid sonrası gençlerde kalp krizi arttı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, dünyada en yaygın ölüm sebebi olan kalp ve damar hastalıkları, her yıl yaklaşık 18 milyon kişiyi hayattan koparıyor. Türkiye'de de her yıl 300 binin üzerinde görülen kalp krizi vakasının yaklaşık 200 bini ölümle sonuçlanıyor. Son dönemde ise kalp krizi geçirenlerin çoğunun genç yaşta ve hatta lise, ortaokulda okuyan çocuklar olması dikkat çekti. Uzmanlar, SABAH'a gençler arasında kalp krizindeki artışın nedenlerini şöyle açıkladı:Ani ölümlerin altında genellikle kalp kasının kalınlaşması karşımıza çıkıyor. Özellikle sporcularda bu tür vakalara çok rastlıyoruz. Gençler sağlık kontrollerine özen göstermeli. Sıcak ve nem oranının artmasının da kalp krizi riskini artıran bir etken olduğu da unutulmamalı.Dünyada en yaygın ölüm sebebi olarak kalpdamar hastalıkları geliyor. Son dönemde genç yaşta olan kişilerin kalp ameliyatlarını daha çok yaptığımı söyleyebilirim. Bu kişiler 20-25 yaş aralığında. Kovid salgınından sonra kalp-damar hastalıkları arttı. Çünkü Kovid kandaki pıhtılaşmayı artırıyor. Kovid salgını döneminde genç yaşta hastaların ameliyatı dışında, acile başvurup da anjiyoda stent takılarak, kalp damarları açılan genç hastalarımız da çok oldu. Damarlarda kritrik darlık olmasa bile pıhtılaşmayla birlikte damarın tıkanması sonucu kişi kalp krizi geçirebiliyor. Pıhtılaşma ile birlikte kalınlaşma artarak krizi tetikleyebiliyor. İyi ki Kovid aşısı olduk. Aşı olmasa kalp krizi sonucu ölümlerde patlama yaşanırdı."Kovid'in kalp kasınıtutmasına 50 binde 1 rastlanabiliyor.Gençlerde Kovid'e bağlı kalpkrizi sonucu ölüm oranı az. Çünkügençler kalp kası tutulumuna karşıdaha dirençli. Gençlerde kalp krizinebağlı ölüm nedeninin en önemlisebebi doğumsal anomalilerebağlı kalp kasında olan problemler.Kalp kasının fazla gelişmesi, kalınlaşmasıgençlerde anormal ritimbozukluğu yaparak ölüme sebebiyetveriyor. Buna da doğumsalanomaliler ve genetik yatkınlıksebep oluyor. Bunun için sıkdoktor muayenesi gerekiyor"diye konuştu.