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Giriş Tarihi: 11.9.2022

Kovid sonrası gençlerde kalp krizi arttı

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Kovid sonrası gençlerde kalp krizi arttı
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, dünyada en yaygın ölüm sebebi olan kalp ve damar hastalıkları, her yıl yaklaşık 18 milyon kişiyi hayattan koparıyor. Türkiye'de de her yıl 300 binin üzerinde görülen kalp krizi vakasının yaklaşık 200 bini ölümle sonuçlanıyor. Son dönemde ise kalp krizi geçirenlerin çoğunun genç yaşta ve hatta lise, ortaokulda okuyan çocuklar olması dikkat çekti. Uzmanlar, SABAH'a gençler arasında kalp krizindeki artışın nedenlerini şöyle açıkladı:



Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı Doç Dr. Ozan Onur Balkanay: Ani ölümlerin altında genellikle kalp kasının kalınlaşması karşımıza çıkıyor. Özellikle sporcularda bu tür vakalara çok rastlıyoruz. Gençler sağlık kontrollerine özen göstermeli. Sıcak ve nem oranının artmasının da kalp krizi riskini artıran bir etken olduğu da unutulmamalı.



Kolan International Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ergun Demirsoy: Dünyada en yaygın ölüm sebebi olarak kalpdamar hastalıkları geliyor. Son dönemde genç yaşta olan kişilerin kalp ameliyatlarını daha çok yaptığımı söyleyebilirim. Bu kişiler 20-25 yaş aralığında. Kovid salgınından sonra kalp-damar hastalıkları arttı. Çünkü Kovid kandaki pıhtılaşmayı artırıyor. Kovid salgını döneminde genç yaşta hastaların ameliyatı dışında, acile başvurup da anjiyoda stent takılarak, kalp damarları açılan genç hastalarımız da çok oldu. Damarlarda kritrik darlık olmasa bile pıhtılaşmayla birlikte damarın tıkanması sonucu kişi kalp krizi geçirebiliyor. Pıhtılaşma ile birlikte kalınlaşma artarak krizi tetikleyebiliyor. İyi ki Kovid aşısı olduk. Aşı olmasa kalp krizi sonucu ölümlerde patlama yaşanırdı.



'DÜZENLİ MUAYENEYİ İHMAL ETMEYİN'
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal: "Kovid'in kalp kasını tutmasına 50 binde 1 rastlanabiliyor. Gençlerde Kovid'e bağlı kalp krizi sonucu ölüm oranı az. Çünkü gençler kalp kası tutulumuna karşı daha dirençli. Gençlerde kalp krizine bağlı ölüm nedeninin en önemli sebebi doğumsal anomalilere bağlı kalp kasında olan problemler. Kalp kasının fazla gelişmesi, kalınlaşması gençlerde anormal ritim bozukluğu yaparak ölüme sebebiyet veriyor. Buna da doğumsal anomaliler ve genetik yatkınlık sebep oluyor. Bunun için sık doktor muayenesi gerekiyor" diye konuştu.

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Kovid sonrası gençlerde kalp krizi arttı
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