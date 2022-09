Acıbadem Sağlık Grubu’nun İstanbul’da 10. Dünya genelinde 24. Hastanesi: Acıbadem Ataşehir Hizmete Açıldı!

DİJİTAL SANATA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Acıbadem Ataşehir Hastanesi, girişte konumlanan ve veri sanatıyla oluşturulan dijital sanat eseri ziyaretçilerini karşılıyor. Türkiye'de fark yaratan dijital sanat çalışmaları ile öne çıkan veri sanatçıları Hakan-Süleyman Yılmaz kardeşlerin hastaneye özel tasarladıkları; Acıbadem hastanelerinde dünyaya gözlerini açmış 145.580 bebeğin doğumu, etkileyici bir sanat eserine dönüşüyor. Sanatçıların 'New Born' adlı eserinde her yenidoğan, dogdukları aya göre bir çiçek sembolüyle temsil ediliyor. Yalnızca geçmişte doğanlar değil, bundan sonra da Acıbadem'de doğacak her bebek, yeni bir çiçek olarak tabloda yerini alacak. Eser, bu haliyle adeta 'yaşayan' bir dijital sanat eseri olarak dikkat çekiyor.