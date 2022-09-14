İltihaplı eklem romatizması 25-55 yaş arasındaki kadınlarda görülüyor

Romatoloji Uzmanı Dr. Hülya Dede Vahedi, yaygın görülen iltihaplı eklem romatizması olan Romatoid Artrit en fazla 25-55 yaş arasındaki kadınlarda görüldüğünü söyledi. Hastalığın belirtileri hakkında bilgi veren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim dalından Romatoloji Uzmanı Dr. Hülya Dede Vahedi, eklem şişmesi ve bir saatten uzun süren sabah tutukluluğunun önemli belirtilerden olduğunu kaydetti.

Hastalığın tipik olarak el ve ayakların küçük eklemlerinde, el ve ayak bileklerinde şişme ve tutukluk olarak başladığını söyleyen Uzm. Dr. Vahedi, aynı zamanda dirseklerde, omuzlarda, dizlerde ve kalça eklemlerinde de zamanla tutulmalar görüldüğünü belirtti. Uzm. Dr. Hülya Dede Vahedi, "Aylar içinde yeni eklem tutulumları olmaktadır. Simetrik tutulum önemli bir bulgudur. Tipik Romatoid Artrit hastalarında beşten fazla eklem tutulmaktadır. Sabah ağrısı ve gece ağrısı fazladır. Hareket ettikçe sabahları olan eklem ağrısı ve tutukluklarda azalma olur. Simetrik tutulum önemli bir bulgudur" dedi.

Bazı vakalarda Romatoid Artrit hastalığının çok hızlı gelişebileceğini vurgulayan Uzm. Dr. Hülya Dede Vahedi, hastalığın tüm eklemlerde ağrı, şişme ve tutukluk yaptığını belirtti. Hastalığın ileri yaşlarda başlayan bir türünün de olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Vahedi, bu durumda hastalığın omuzlarda ve kalçalarda ileri derecede sabah ve gece tutukluğu ile başladığını ifade etti. Uzm. Dr. Vahedi, Romatoid Artritin zaman zaman Polimiyaljiya Romatika isimli bir başka hastalıkla karıştırılabileceği uyarısı yaptı.

Zamanında tedaviye başlamak kalıcı hasarları önlediğini kaydeden Vahedi, "Kesin teşhis için diğer muhtemel hastalıkların dışlanması gerekir. Romatoid Artrit hastalığının tedavisinde kortikosteroid ve hastalık seyrini değiştiren temel ilaçlar kullanılır. Hastaların eklem ve kaslarını güçlendirici egzersizleri de ilaç tedavilerinin yanında yapmaları önemlidir" diye konuştu.