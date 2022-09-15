5 kıtadan bin 740 doktor ’Varis ve Damar Hastalıkları Kongresi’nde buluştu

Koronavirüs salgını dolayısıyla 3 sene ara verilen Dünya Fleboloji Kongresi bu yıl Türkiye'de düzenlendi. 5 kıtadan 1.700'den fazla doktorun katılımıyla gerçekleşen kongrede, Türkiye'nin sağlık sektöründe yaptığı yenilikler ve çalışmalar anlatıldı. 19. Dünya Fleboloji Kongresi Uluslararası Fleboloji Birliği (UIP) tarafından 12 -16 Eylül'de İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Sergi Sarayı'nda düzenlendi. Kongre'nin tanıtımına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. A. Kürşat Bozkurt, bu toplantının varis ve damar hastalıklarına yönelik bir toplantı olduğunu, Uluslararası Fleboloji Birliği'nin 4 yılda bir bir araya gelerek varis ve damar hastalıkları konusunda en güncel görüşmeleri yaptıklarını söyledi. Kongrede kayıt yapan doktor sayısı ise 5 kıtadan bin 740 oldu.

ARTIK AMELİYATLARIN YÜZDE 90'I KAPALI YÖNTEMLE YAPILIYOR

Varis ve damar hastalıklarında artık açık cerrahi girişimlerinin yerinin çok azaldığını aktaran Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eskiden açık yöntemle yaptığımız ameliyatların yüzde 90'nını artık kapalı yöntemle yapıyoruz. Damarı açmadan ufak deliklerle yapılan işlemler çok yaygınlaştı. Bu toplantı varis konusunda yenilikler olan bir toplantı. Artık varis tedavisinde açık ameliyatın rolü yüzde 2-3 civarında kaldı. Eskisi gibi açık ameliyat yapıp yapmama tartışmaları sona erdi.

BİR KAÇ SAATE YÜRÜYEREK EVLERİNE GİDİYORLAR

Bütün kapalı yöntemler gayet başarılı. Hastalar ameliyattan birkaç saat sonra yürüyerek evlerine gidebiliyor. Artık Türkiye'de kalp ve damar cerrahisi uzmanları ultrasonografi ile bu hastalığın tanısını koymayı öğrendi ve ona göre tedavi uyguluyor. Bu şekilde biz hastalığın tekrarlama oranını minimale indirerek hastalarımızı tedavi ediyoruz. Ayrıca, Brezilya'da popüler olan 'CLACS' yönteminin bu kongrede irdeleniyor.

CLACS YÖNTEMİ ARTIK TÜRKİYE'DE

Bu tedavinin özelliği kılcal varislerin en başarılı şekilde tedavi edildiği yöntemdir. Kılcal varis kadınlarda çok önemli bir problem. Bu yöntemde sonuçlar çok iyi durumda, morluk son derece az ve düzelme çok hızlı. Eskiden kılcal varis tedavisini sadece yaz aylarında yapardık. Hızlı bir iyileşme sağlandığı için tedavisi yaz aylarında da yapılabilir. Bu kongrede en can alıcı nokta 'CLACS' dediğimiz yöntemin artık dünyada yerleşmiş olması ve Türkiye'de de yapılmaya başlanmış olması."

DÜZGÜN TEDAVİ EDİLMEZSE İYİLEŞME SAĞLANAMIYOR

Bozkurt, kongrede çok fazla yaygın olan toplardamar hastalıkları sonucunda bacaklarda gelişen yaranın önemli bir konu olduğunu belirterek, "Bacakta yara denilince aklımıza şeker hastalığı geliyor ama en az şeker hastalığı kadar önemli olan toplardamarlarda varis olan hastalarda bacakta yara çıkması. Düzgün tedavi edilmezse iyileşme sağlanamıyor. Bu konu ile ilgili yeni yöntemler çok gelişti." ifadelerini kullandı.