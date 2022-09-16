Yoksa saçlarınız dökülüyor ve folikülleriniz uyuyor mu?

İster kadın olsun ister erkek, saç dökülmesi günümüzde hepimizin ortak sorunu. Kişiden kişiye değişmekle birlikte saç dökülmesi sorununun yüzde 70'i genetik nedenlerden, yüzde 30'u ise ileri yaş, hormonal bozukluklar, stres ve sağlıksız yaşam koşullarından kaynaklanıyor. Düzenli ve sağlıklı beslenmek, alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmak, spor yapmak ve stresten kaçınmak tüm vücudumuz gibi saçlarımızın da daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Ancak bazen ne kadar sağlıklı olursak olalım kendimize ve saçlarımıza ne kadar iyi bakarsak bakalım dökülmeye devam ediyor.Genetik miras veya stresli yaşam koşulları sağlıklı saçlarımızı bizden tabiri caizse söküp alıyor. İşte bu noktada devreye uzmanlar ve güncel teknoloji ürünü saç ekimi ve tedavileri giriyor. Neyse ki 21. yüzyılın tıp teknolojisi kadın-erkek herkese kayıp hangi noktada olursa olsun saçlarını yeniden kazandıracak son teknoloji ile imkanlar sunuyor. Saç ekimi ve saç lazeri, Growth Factor, Hair Nail serumu, saç mezoterapisi, ACell+PRP gibi saç tedavilerine göz atmadan önce gelin saç dökülmesi nasıl gerçekleşir, saçlarımızın dökülmemesi için günlük hayatımızda neler yapabiliriz bir bakalım. Günde ortalama 50 ila 100 tel saçımızın dökülmesi oldukça normal bir durum. Sağlıklı saçlara sahip kişilerde dökülen saçların yerini hemen yeni kökler alıyor. Çünkü kaybettiğimiz sayıda yeni saç teli, var olan köklerin içinde yeniden oluşup uzamaya başlıyor. Böylece saçlarımız kendini yeniliyor.Kış depresyonu, bahar yorgunluğu gibi mevsimsel saç dökülmesinde günde 200 tel saç kaybı dahi doğal kabul ediliyor. Ancak bu dökülmenin süresi 2 haftayı geçmemeli. Eğer saçlarınız gün içinde zamana yayılan bir şekilde sürekli dökülüyor ve bu durum iki haftayı aşkın bir süredir devam ediyorsa saç kaybı sorunu yaşadığınızı söyleyebiliriz. Peki saç nasıl dökülüyor? Saçlarımızın uzaması belirli bir zamandan sonra duruyor ve saç teli beklemeye geçiyor. Bir süre sonra gerek bulunduğu folikülde yeni bir saç kökü oluşmaya başladığı ve tıpkı diş gibi onu alttan yukarı doğru ittiği için gerekse saydığımız dış etkenlerden ötürü tutunamayıp dökülüyor. Eğer kişi sağlıklı saçlara sahipse folikülden yeni saç çıkıyor. Değilse folikül boş bir şekilde uykuya geçiyor ve birkaç yıl sonra da tümüyle yok oluyor.Kadınların saç dökülmesiyle erkeklerin saç dökülmesi birbirinden farklı. Kadın tipi saç dökülmesinde saçlı alanın her yerinde dökülme oluyor. Saç tellerinin arasında boşluklar, açılmalar görülüyor. Saç belirgin bir biçimde seyrekleşiyor. Erkek tipi saç dökülmesinde ise genellikle saçlı alanın ön tarafı ve tepe noktasında, tümüyle bir dökülme ve açılma oluyor. Başın bir bölümünde tam bir saç kaybı yaşanıyor ve kellik oluşuyor.Şimdigeldik yazının en keyifli ve mutluluk veren kısmına. 21. yüzyılın stresli insanları olarak saç kaybı yaşadığımız bir gerçek. Ama modern tıp, bize bu sorunu aşmamız için pek çok seçenek sunuyor. Günümüzde gelişen saç ekimi, saç bakımı ve tedavilerle sağlıklı, canlı ve gür saçlara sahip olmak düşündüğünüzden çok daha kolay. Saç kaybınız ileri bir aşamadaysa şu anda tüm dünyada en çok tercih edilen güncel saç ekimi teknolojilerinden olan Robotik DHI Saç Ekimi ve mücevher ustası titizliğiyle yapılan safir FUE saç ekimi yaptırabilir, yaklaşık 6 ay ila 1 yıl içinde kellik sorunuyla ömürlük olarak vedalaşabilirsiniz.Kadınların ve uzun saçlı erkeklerin tercihi ise elbette tıraşsız saç ekimi. Teknoloji bugün öyle bir noktada ki tıraşsız saç ekimiyle saçlarınızı kısaltmadan yani kimse fark etmeden saç ekimi yaptırabilmeniz mümkün.Araştırmalar B vitamini, çinko ve demir eksikliği olan kişilerde saç dökülmesine daha çok rastlandığını ortaya koyuyor. Sağlıklı yaşam ve düzenli beslenmenin ne kadar hayati olduğundan bahsetmiştik. Sıcak su yerine ılık suyla duş almak, kimyasal değil doğal şampuan ve bakım ürünleri kullanmak, saç derimize düzenli olarak masaj yapmak ve saç kurutma makinesini olabildiğince az kullanmak da saç köklerimizin ve dolayısıyla saçlarımızın güçlenmesi için yapabilecekleriniz arasında.Saç dökülmesi problemiyle karşı karşıya kalan herkesin sorduğu soru "Saç dökülmesini durdurmak, önlemek için neler yapabilirim?" Yanıtı ise net: Stresten uzak durmalısınız. Evet çok zor biliyoruz ama stres yalnızca saç köklerimizi değil vücudumuzdaki her bir hücrenin sağlığını tehdit eden, bozan bir durum. Saç dökülmesinin bir diğer nedeni ise vitamin ve mineral eksikliği. Gereken vitamin ve minerallere sahip olup olmadığınızı basit bir kan testiyle belirleyebilirsiniz.Tüm bu seçeneklerin yanı sıra saçları güçsüz, cansız ve dökülmeye yeni başlayan kişiler için de pek çok bakım ve tedavi mevcut. Saç serumu, saç lazeri, ACell ve PRP ve Growth Factor gibi saç tedavileriyle 3 ila 9 ay gibi bir kısa zamanda parlak, gür ve sağlıklı saçlara kavuşabilirsiniz. Gerek sosyal gerekse iş yaşamınızda özgüveninizi ve motivasyonunuzu geri kazanabilirsiniz. Bu tedavileri tek başına yaptırabileceğiniz gibi saç ekimi yöntemleri ve diğer saç tedavileriyle birlikte uygulatarak daha kısa sürede çok daha dolgun ve güçlü saçlara sahip olabilirsiniz.