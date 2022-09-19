Aft Nasıl Geçer? Ağızdaki Aft Neden Olur, Ne İyi Gelir ve Evde Nasıl Tedavi Edilir?

Dikkat edilmesi gereken ağız sağlığına bağlı olarak, aft neden çıkar sorusu, aft şikayeti olan kişiler tarafından cevabı aranan konular arasındadır. Bu sağlık sorunu, kişileri çok fazla rahatsız ediyor ise, mutlaka bir sağlık kuruluşuna veya doktora danışılmalıdır. Erkeklere nazaran kadınlarda daha sık görülen ağızdaki aft nasıl geçer? Birlikte inceleyelim...

Aft Nasıl Geçer?

Aft, genel olarak 7-10 gün içerisinde kendi kendine geçebilen lezyonlardır. Fakat yine de aft rahatsızlığı yaşayan kişilerin daha kısa sürede bu problemden kurtulması için çeşitli durumlar mevcuttur. Bunlar;

Stres yapmamak

Yemeklerden önce aft üstüne anestezik krem sürülmesi

Mineral ve vitamin takviyesi yapmak

Doktor kontrolü ile birlikte antibiyotik kullanımı

Sert ve kabuklu yiyecekler tüketmemek

Baharatlı ve acı besinler tüketmemek

Gargara ve jel benzeri ilaçlar doktor kontrolünde reçete edilebilir

Karbonatlı su ve tuzlu su ile gargara yapmak

Ağızdaki Aft Neden Olur, Ne İyi Gelir ve Evde Nasıl Tedavi Edilir?

Ağızdaki aftın nedenleri arasında birçok etken bulunmaktadır. Bunlar arasında; kontrolsüz beslenme, sert, kabuklu ve tahriş edici yiyecek tüketimi, fazla stres, hormonal değişimler, asitli içecek tüketimi, ağız ve diş sağlığına özen gösterilmemesi, mineral ve vitamin eksiklikleri gibi etkenler bulunmaktadır. Aft kendiliğinden yaklaşık 10 gün içerisinde geçiyor olsa da, şu şekilde evde çeşitli önlemler alınabilir ve tedavi edilebilir;

Sert, tahriş edici olan ve kabuklu gıdalar tüketmemek

Ağız ve diş sağlığına özen vermek

Düzenli şekilde diş doktoruna gidilmesi

Bağışıklık sistemini güçlü tutmak adına dengeli beslenmek

Sigara tüketmemek

Diş ipi kullanımına başlamak

Yaş ilerlemiş ise, ağıza tam oturmayan bir takma diş kullanımına son vermek