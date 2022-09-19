Aft Nasıl Geçer? Ağızdaki Aft Neden Olur, Ne İyi Gelir ve Evde Nasıl Tedavi Edilir?

Dikkat edilmesi gereken ağız sağlığına bağlı olarak, aft neden çıkar sorusu, aft şikayeti olan kişiler tarafından cevabı aranan konular arasındadır. Bu sağlık sorunu, kişileri çok fazla rahatsız ediyor ise, mutlaka bir sağlık kuruluşuna veya doktora danışılmalıdır. Erkeklere nazaran kadınlarda daha sık görülen ağızdaki aft nasıl geçer? Birlikte inceleyelim...
Aft, genel olarak 7-10 gün içerisinde kendi kendine geçebilen lezyonlardır. Fakat yine de aft rahatsızlığı yaşayan kişilerin daha kısa sürede bu problemden kurtulması için çeşitli durumlar mevcuttur. Bunlar;
Stres yapmamak
Yemeklerden önce aft üstüne anestezik krem sürülmesi
Mineral ve vitamin takviyesi yapmak
Doktor kontrolü ile birlikte antibiyotik kullanımı
Sert ve kabuklu yiyecekler tüketmemek
Baharatlı ve acı besinler tüketmemek
Gargara ve jel benzeri ilaçlar doktor kontrolünde reçete edilebilir
Karbonatlı su ve tuzlu su ile gargara yapmak
Ağızdaki aftın nedenleri arasında birçok etken bulunmaktadır. Bunlar arasında; kontrolsüz beslenme, sert, kabuklu ve tahriş edici yiyecek tüketimi, fazla stres, hormonal değişimler, asitli içecek tüketimi, ağız ve diş sağlığına özen gösterilmemesi, mineral ve vitamin eksiklikleri gibi etkenler bulunmaktadır. Aft kendiliğinden yaklaşık 10 gün içerisinde geçiyor olsa da, şu şekilde evde çeşitli önlemler alınabilir ve tedavi edilebilir;
Sert, tahriş edici olan ve kabuklu gıdalar tüketmemek
Ağız ve diş sağlığına özen vermek
Düzenli şekilde diş doktoruna gidilmesi
Bağışıklık sistemini güçlü tutmak adına dengeli beslenmek
Sigara tüketmemek
Diş ipi kullanımına başlamak
Yaş ilerlemiş ise, ağıza tam oturmayan bir takma diş kullanımına son vermek