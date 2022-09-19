B12 Vitamini Eksikliği Belirtileri Nelerdir? B12 Eksikliği Neden Olur, Ne İyi Gelir ve En Hızlı Nasıl Yükseltilir?

İnsanlar, her vitamini vücuda almalıdır. Et ve süt ürünlerinde çok fazla bulunan B12 vitamini, bu besinler sayesinde takviye edilebilir, ancak çeşitli durumlarda bazı insanlarda, bu vitamin eksik olabilir. Peki, B12 eksikliğine ne yemeli? Bununla birlikte, B12 eksikliği neden olur sorusunun cevabını ise sizler için derledik...
B12 eksikliği bir rahatsızlık olarak bilinir. Bu rahatsızlık çok ciddi seviyelere ulaşana dek, kendisini çok da fazla belli etmez. B12 eksikliğine bağlı olan şikayetlerin yavaşça ortaya çıkması ve bu şekilde yoğunluk göstermesi daha olası bir durumdur. B12 vitamini eksikliği belirtileri ise şu şekilde sıralanabilir;
Güçsüz hissetme
Kalpte çarpıntı
Unutkanlık durumu
Aşırı sinirlilik hali ve depresyon
Odaklanamama
Dikkatsizlik
Halsizlik
Yorgunluk
Üşüme
Dilde şişik
El, kol ve bacakta uyuşma durumu
Aft
Kilo kaybı
Saç dökülmesi
Kuru cilt
Tıbbi olarak bilindiği üzere, hayvansal gıda tüketimi yapmayan kişilerde B12 vitamini eksikliği görülmektedir. B12 eksikliği genellikle beslenmeye bağlı olarak bilinse de, çeşitli hastalıklar da B12 vitamini eksikliğine neden olur. B12 vitamini eksikliğini doğuran nedenler ve risk faktörleri şöyle örneklendirilebilir;
Yetersiz beslenme yahut vegan-vejetaryen beslenme
Mide küçültme ameliyatı geçirmek
Gebelik (oluşan kansızlıktan dolayı)
Çölyak ve crohn hastalıkları
Pernisiyöz anemisi
Gastrit hastalığı
İnce bağırsak sorunları
İnflamatuar bağırsak olarak adlandırılan hastalık
Yaşlılık hali
Farklı şekillerde kullanılan mide ilaçları
Aşırı alkol tüketimi
Depresyon, beyin hasarları ve sinir hasarları, idrar kaçırma, uykusuzluk, koku ve tat kaybı gibi birçok olumsuzluğa yol açabilen B12 eksikliğine iyi gelebilecek birçok etken de mevcuttur. Gerekli takviyeler ve doğru tedavi yöntemleriyle en hızlı şekilde B12 seviyesi yükseltilebilir. B12 eksikliği teşhisi kesin ise, mutlaka bir doktordan yardım alınması gerekmektedir. Fakat bunların yanı sıra, birçoğu doktor gözetimi altında kullanımı uygun olan B12 eksikliğine iyi gelebilecek bazı şeyler ise şu şekilde sıralanabilir;
Dil altı tabletler
B12 vitamin hapları
Sağlıklı beslenme ve gerekli ise diyet yapılması
Somon, ton balığı, kırmızı et, yumurta, süt, peynir, istiridye ve süt ürünleri tüketimi
Kesinlikle alkol kullanmamak