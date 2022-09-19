B12 Vitamini Eksikliği Belirtileri Nelerdir? B12 Eksikliği Neden Olur, Ne İyi Gelir ve En Hızlı Nasıl Yükseltilir?

İnsanlar, her vitamini vücuda almalıdır. Et ve süt ürünlerinde çok fazla bulunan B12 vitamini, bu besinler sayesinde takviye edilebilir, ancak çeşitli durumlarda bazı insanlarda, bu vitamin eksik olabilir. Peki, B12 eksikliğine ne yemeli? Bununla birlikte, B12 eksikliği neden olur sorusunun cevabını ise sizler için derledik...

B12 Vitamini Eksikliği Belirtileri Nelerdir?

B12 eksikliği bir rahatsızlık olarak bilinir. Bu rahatsızlık çok ciddi seviyelere ulaşana dek, kendisini çok da fazla belli etmez. B12 eksikliğine bağlı olan şikayetlerin yavaşça ortaya çıkması ve bu şekilde yoğunluk göstermesi daha olası bir durumdur. B12 vitamini eksikliği belirtileri ise şu şekilde sıralanabilir;

Güçsüz hissetme

Kalpte çarpıntı

Unutkanlık durumu

Aşırı sinirlilik hali ve depresyon

Odaklanamama

Dikkatsizlik

Halsizlik

Yorgunluk

Üşüme

Dilde şişik

El, kol ve bacakta uyuşma durumu

Aft

Kilo kaybı

Saç dökülmesi

Kuru cilt

B12 Eksikliği Neden Olur, Ne İyi Gelir ve En Hızlı Nasıl Yükseltilir?

Tıbbi olarak bilindiği üzere, hayvansal gıda tüketimi yapmayan kişilerde B12 vitamini eksikliği görülmektedir. B12 eksikliği genellikle beslenmeye bağlı olarak bilinse de, çeşitli hastalıklar da B12 vitamini eksikliğine neden olur. B12 vitamini eksikliğini doğuran nedenler ve risk faktörleri şöyle örneklendirilebilir;

Yetersiz beslenme yahut vegan-vejetaryen beslenme

Mide küçültme ameliyatı geçirmek

Gebelik (oluşan kansızlıktan dolayı)

Çölyak ve crohn hastalıkları

Pernisiyöz anemisi

Gastrit hastalığı

İnce bağırsak sorunları

İnflamatuar bağırsak olarak adlandırılan hastalık

Yaşlılık hali

Farklı şekillerde kullanılan mide ilaçları

Aşırı alkol tüketimi

Depresyon, beyin hasarları ve sinir hasarları, idrar kaçırma, uykusuzluk, koku ve tat kaybı gibi birçok olumsuzluğa yol açabilen B12 eksikliğine iyi gelebilecek birçok etken de mevcuttur. Gerekli takviyeler ve doğru tedavi yöntemleriyle en hızlı şekilde B12 seviyesi yükseltilebilir. B12 eksikliği teşhisi kesin ise, mutlaka bir doktordan yardım alınması gerekmektedir. Fakat bunların yanı sıra, birçoğu doktor gözetimi altında kullanımı uygun olan B12 eksikliğine iyi gelebilecek bazı şeyler ise şu şekilde sıralanabilir;

Dil altı tabletler

B12 vitamin hapları

Sağlıklı beslenme ve gerekli ise diyet yapılması

Somon, ton balığı, kırmızı et, yumurta, süt, peynir, istiridye ve süt ürünleri tüketimi

Kesinlikle alkol kullanmamak