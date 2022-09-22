Glutensiz Beslenme Nedir? Glutensiz Ürünler ve Yiyecekler Nelerdir, Kimler Tüketmeli?

Glutensiz beslenme nedir sorusu araştırılırken glutensiz yiyecekler ile ilgili de bilgi sahibi olmanız gerekir. Glutensiz besinler, belli hastalıkları taşıyan kişiler için özel olarak üretilen yiyeceklerdir. Bunun yanında bazı diyet programlarında da bu besinlerin sıklıkla tüketilmesi tavsiye edilir. Glutensiz ürünler ve glutensiz beslenme prensipleri ile ilgili tüm ayrıntılar yazımızın devamında.

Gluten Nedir?

Gluten çavdar, arpa ve buğday gibi besin kaynaklarının içinde bulunan doğal bir proteindir. Esasında tahılın en önemli ve faydalı kısmı gluten bölümüdür. Söz konusu protein büyük bir yapıya sahip olduğu için her bünye bu proteini sindiremez. Gluteni sindiremeyen kişiler, çölyak hastası olarak adlandırılır. Çölyak hastaları, bu besinleri almaya devam ettiği sürece çeşitli sağlık sorunları ile karşılaşırlar. Ekmeğe doğal yapısını kazandıran protein de glutendir. Çölyak hastalarının gluten içeren ekmekleri dahi tüketmesi sakıncalıdır.

Gluten intoleransı, gluten içeren bir besin alındıktan sonra glutenin sindirilememe halidir. Genellikle gluten tüketildikten sonra karın ağrısı, şişkinlik, ishal, kabızlık, mide bulantısı ve çeşitli bağırsak sorunları ortaya çıkar.

Glutensiz Diyet Nedir?

Glutensiz diyet, çölyak hastalarına yönelik uygulanan bir diyet programıdır. Çölyak hastalarının arpa, buğday ya da yulaf gibi besinleri tüketmemesi gerekir. Bahse konu hastalık, sadece ince bağırsak sorunlarını sebep olmakla kalmaz. Aynı zamanda uzun süre devam eden ishal, kabızlık, karın ağrısı, kusma atakları ve zayıflık sorunlarına da neden olur. Ayrıca, kişinin uzun süre yeterli boy uzunluğuna ulaşamaması da çölyak hastalığı belirtileri arasında sayılabilir. Hastalığın kesin olarak tedavisi mümkün değildir. Bu nedenle çölyak hastası kişilerin glutensiz diyet yapmaları gerekir. Diyetten taviz verilmesi hastalığın bulgularının devam etmesine neden olur.

Glutensiz Besinler Nelerdir?

Glutensiz besinlerin neler olduğu da yoğun şekilde merak edilen konulardan biridir. Marketlerde söz konusu besinler için ayrı bir reyon oluşturulduğunu da görebilirsiniz. Genel olarak aşağıdaki ürünlerin glutensiz olanları marketlerde satılır.

Mısır, pirinç, karabuğday, nohut, kinoa gibi baklagiller,

Makarna, un, şehriye, çikolata, irmik gibi besinler,

İşlenmemiş meyve ve sebze türleri.

Satışı yapılan ürünlerin birçoğunda glutenin bulunduğu bilinen bir gerçektir. Glutensiz diyet programını uygulayan kişiler, satın aldıkları tüm ürünlerin etiketlerini kontrol etmelidirler. Markette satışı yapılan kuruyemişler dahi gluten ile bir araya getirilir. Bu nedenle kuruyemiş satın alırken dahi etiket kontrolü yapılmalıdır. Aksi durumda çölyak hastalığı belirtileri kendini göstermeyi sürdürecektir.