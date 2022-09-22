Keçiboynuzu Kürü Tarifi – Yağ Yakan Keçiboynuzu Nasıl Yapılır, Faydaları Nelerdir, Ne İşe Yarar ve Kimler Kullanamaz?

Geniş bir kullanım alanına sahip olan keçiboynuzu yağ yakma özelliğinden dolayı insanlar arasında sıkça uygulanan kürler arasındadır. Bunun yanında keçiboynuzu kürü uygulanırken dikkat edilmesi gereken maddeler vardır. Yağ yakma özelliğine de sahip keçiboynuzu kürü nasıl yapılır, faydaları nelerdir ve kimler kullanamaz? Bu konuları ele alarak dikkat etmeniz gerekenleri hazırladık. Keçiboynuzu kürünü kimlerin kullanmaması gerektiğini ve ne kadar sıklıkla kullanmanız gerektiğini ayrıntılı bir şekilde açıkladık. Şimdi keçiboynuzu kürü tarifine geçelim…

Keçiboynuzu Kürü Faydaları

Keçiboynuzu kürünün yağ yakma etkinin dışında insan vücudu için çok sayıda faydası bulunmaktadır. Faydalarını inceleyecek olursak:

Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği olup nezle, grip gibi hastalıklara yakalanma riskini en aza indirir.

Kolesterolü düşürme etkisi de mevcuttur

Vücuttaki radyasyonun ve toksinlerin atılmasında çok etkilidir. Detoks özelliği gösterir.

Balgam sökücü özelliği vardır bu sayede akciğerleri iyi bir şekilde temizler.

Hasarlı hücreleri onarır, diş ve diş eti sağlığında etkilidir.

Hem kadınlarda hem de erkeklerde cinsel gücü artırır. Sperm sayısı ve hareketliliğini arttırarak hamile kalma olasılığını arttırmaktadır.

Kansızlığa iyi gelir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu dirençli hale getirir.

Keçiboynuzu Kürü Nasıl Yapılır?

Keçiboynuzu kürü yağ yakma etkisinden dolayı pek çok kişi tarafından sık uygulanan bir kürdür. Keçiboynuzu kürü tarifi şu şekildedir:

Yarım litre içme suyunu bir tencerenin içinde kaynatın. Su kaynadıktan sonra keçiboynuzlarını küçük parçalar haline getirip tencerenin içine atın. Bu şekilde birkaç dakika daha kaynatın. Sonra altını kapatın ve 15-20 dakika kürünüzün demlenmesini bekleyin. Son olarak süzgeç yardımıyla karışımı süzün. İşte keçiboynuzu kürünüz kullanıma hazır hale gelmiştir.

Keçiboynuzu Kürü Tarifi

Keçiboynuzunu çeşitli şekillerde kullanmak mümkündür. Damak zevkinize göre çeşitli besinlerle karıştırmakta mümkündür. Keçiboynuzunu ister çiğ olarak isterseniz keçiboynuzu pekmezi olarak, yukarda bahsettiğimiz şekilde kürünü hazırlayarak ya da toz halinde yoğurda karıştırarak da tüketebileceğiniz pek çok alternatifi olan bir besindir. Bahsettiğimiz keçiboynuzu kürünü hazırladıktan sonra 1 hafta boyunca düzenli olarak her gün tüketmeniz gerekmektedir. Düzenli kullanım sonrası 1 haftanın ardından 1 hafta ara vermelisiniz. Tekrar kullanmak isterseniz birer haftalık aralıklarla bu uygulamayı devam ettirebilirsiniz. Keçiboynuzu kürünü kimler kullanmamalı sorusunun yanıtına gelecek olursak, son zamanlarda sıkça baş dönmesi şikayeti olanlar ve sivilce problemi yaşayanlar bu kürü doktora danışmadan kullanmamalıdırlar.