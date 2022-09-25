Alanya’ya 49 hekim müjdesi

Sağlık Bakanlığını 2022 yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanın Resmi Gazetede yayımlanması ile birlikte Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Oğuz Karahan Alanya için yeni 49 hekim kadrosunun açıldığının müjdesini verdi. Doç. Dr. Karahan, özel hastanede hizmet veren birçok hekiminde en kısa sürede tekrardan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmet vereceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının 2022 Yılı "3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası ilanı" resmi gazetede yayımlandı. Noter tarafından bilgisayar ortamında kurayla gerçekleşecek olan atamayla ilgili Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Oğuz Karahan Alanya için yeni 49 kadronun açıldığının müjdesini verdi. Konu ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Karahan: "25 nitelikli yan dal olmak 49 hekim kadromuz açılmış bulunmaktadır. Bunların içinde hastanemizde hizmet vermeyen Çocuk Endokronoloji, Çocuk Gastroentoloji, Jinekoloji Onkoloji gibi yeni bölümlerde yer almaktadır. Bu hekimlerimizin şehrimize gelmelerini sağlamak ise tüm Alanyalıların görevidir. Alanya'da son zamanlarda konut kiralarındaki fahiş artış, depozitolar birçok doktorumuzun, hemşire ve sağlık çalışanımızın ev bulamamasına neden oluyor. Bu yüzden ilçemizi terk ediyorlar. Alanyalı halkımızdan tek ricam lütfen hekimlerimize sahip çıkalım. Bu şehir hepimizin, birlikte ilçemize birçok yeni sağlık hizmetini kazandırabiliriz. Bu durum bizlerin elindedir." diye konuştu.

"ÖZEL HASTANELERDE HİZMET VEREN BİRÇOK HEKİMİLERİMİZİ TEKRARDAN BÜNYEMİZE KAZANDIRACAĞIZ"

Başhekim Doç. Dr. Oğuz Karahan özel hastanelerde hizmet vermekte olan başarılı birçok hekimle de görüşmelerinin devam ettiğini, onlarında en kısa süre içerisinde Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet vereceğinin müjdesini verdi. Doç. Dr. Karahan, "Özel hastanede hizmet veren meslektaşlarımla birebir yaptığım görüşmelerimde olumlu sonuçlar aldım. Hepsi mesleğinde birçok başarılara imza atmış kişilerdir. Onlarla da en kısa süre içerisinde Alanya halkına birlikte hizmet vereceğimiz için mutluyum " dedi.