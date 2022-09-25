Ünlü kardiyologdan kalbi koruyan 5 gıda tavsiyesi

Kardiyoloji alanında dünyanın başarılı doktorları arasında gösterilen Dr. Elizabeth Klodas, CNBC kanalının internet sitesi için kaleme aldığı yazıda kalp dostu 5 gıdayı sıraladı.Yulaf bol miktarda lif içeriyor. Lif, kötü kolesterolü azaltıyor. Günlük olarak sadece bir buçuk bardak pişmiş yulaf yemek, kolesterol oranını % 5 ila 8 oranında düşürebilir.Bilimsel literatürde bademin kolesterol üzerinde etkilerini değerlendiren en az on iki klinik çalışma bulunmakta.Chia tohumları bol miktarda esansiyel omega-3 yağ asidi sağlar. Bu sağlıklı yağların günde bir gram bile tüketilmesinin arttırılması, kardiyovasküler sorun riskinde % 16'lık bir azalma ile ilişkilendirilmiştir.Kolesterole karşı çok önemli olan lif, brokolide de fazlasıyla mevcut. Ispanak, brüksel lahanası ve karalahana da alternatif olabilir.Karpuz kötü kolesterolü yok eden likopeni barındırıyor. Karpuz sevmeyenler elma, üzüm, avokado ve çilek de yiyebilir. Bunlar, kolestrolü azaltan pektin açısından zengin besinlerdir.