Yoğurt Kürü Tarifi – Yağ Yakan Yoğurt Kürü Nasıl Yapılır, Faydaları Nelerdir, Ne İşe Yarar ve Kimler Kullanamaz?

Pek çok yoğurt kürü bulunmasının yanı sıra bunların hepsinin insan vücuduna önemli katkıları bulunmaktadır. Fakat birçok kişi nasıl yapıldığını bilmemektedir. Yağ yakan yoğurt kürü tarifi son zamanlarda oldukça popüler hale gelmiştir. Hem yapımının basit olması hem de ana etmeni olan yoğurdun kolay ulaşılabilir bir besin olmasından dolayı oldukça fazla tercih edilmektedir. Aynı zamanda insan vücuduna birçok yararı bulunmaktadır. Bunlar arasından en önemlisi de kilo vermeye yardımcı olmasıdır. Yağ yıkımını hızlandırıcı etkisi bulunmaktadır. Günümüzde birçok yoğurt kürü tarifi bulunmaktadır. Buna göre yağları yakan bu tarif nasıl yapılır, yoğurt kürü ne işe yarar ve kimler kullanamaz? Sorularının yanıtları yazımızda…

Yoğurt Kürü Nasıl Yapılır?

Etkili bir şekilde yağ yakan bu kürün nasıl yapıldığı merak konusudur. Bu anlamda sizlere yoğurt kürünün nasıl yapıldığından bahsedeceğiz:

Malzemeler:

3 yemek kaşığı yoğurt

1 silme çay kaşığı zencefil

1 silme çay kaşığı zerdeçal

1 yemek kaşığı limon suyu

Bütün malzemeleri bir kâsede karıştırdığınızda kürünüz hazır olmuş olacak. Yağ yakan altın renkli yoğurt kürünü hazırlamak işte bu kadar basit. Yatmadan 30 dakika önce tüketebilirsiniz. Akşam yemeğinizi erken yediğinizde ve üzerine bir şey tüketmediğinizde bu kür daha da etkili olacaktır.

Yoğurt Kürü Faydaları

Sizlerle yukarıda malzemeleri ile yoğurt kürü tarifini paylaştık. Peki yoğurt kürü neye iyi gelir? Şimdi bu soruyu yanıtlayalım:

Yoğurdun besleyici, bakterilere karşı koruyucu ve yağ yakıcı özelliği vardır. Kürümüzdeki diğer malzemelerden olan zencefil ve zerdeçalın metabolizmayı hızlandıran etkisi ve limonda bulunan c vitamini yoğurtla birleştiğinde göbek bölgesindeki yağlar yakılmaya, metabolizma hızlanmaya başlar. C vitamini desteğiyle vücudumuz bu besinlerle daha dirençli hale gelir. Böylece gözle görülür fiziksel incelmeler ortaya çıkar.

Yoğurt kürü kişiyi uzun süre tok tutar, acıktırmaz.

İhtiyacımız olmayan atıştırmaları engeller.

Metabolizma hızlanır, yağ depolaması azalır.

Besleyici ve hastalıklara karşı koruyucudur.

Yoğurt Kürünü Kimler Kullanamaz?

Yoğurt kürü tıbbi bir ilaç değildir. Emziren anneler ve hamilelerin kullanması önerilmemektedir. Alerjisi olanlar, mide ve bağırsak sorunları yaşayanların doktora danışarak kullanması önerilmektedir.