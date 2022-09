Kilo veremiyorum bahanesini bırakın mucizeye şahit olun

Günümüzde sağlıksız beslenme, yoğun iş temposu, düzensiz uyku ve bazen hormonal sebeplerden dolayı maalesef kilo alımı oldukça kolaylaştı ve yaygınlaştı. Diyet ve spora rağmen bölgesel yağlanma problemi kişileri oldukça zorlamakta. Kilo almak o kadar kolaylaştı ve yaygınlaştı ki buna rağmen her birimizin geçerli nedenleri ve bahaneleri var. Bu nedenler arasında "Çok çalışıyorum", "Düzensiz besleniyorum", "Diyet yapsam da kilo veremiyorum" gibi birçok söz var. Belki de bu sözleri sizler de günlük hayatınızda tekrarlıyor veya çevrenizden duyuyorsunuzdur. Oysaki zayıflamak, kilo almak kadar olağan bir durum. Kilo vermeye imkansız veya mucizevi olarak bakmak sürecinizi daha da zorlaştırabilir. Mesela danışanlarımızın sonuçlarını paylaştığımda sizlerden gelen bazı tepkiler dikkatimi çekiyor. En sık duyduğum tepkilerden biri de "İmkansız, mide operasyonu geçirmiş olmalı!" Çünkü kendimizi ve bilinçaltımızı o kadar çok inandırmışız ki kilo veremeyeceğimize... O kadar ikna olmuşuz ki düzensiz beslenmeyle kilo artışını destekleyecek yaşam biçimine... O kadar alışmışız ki zayıflayan bir kişiyi gördüğümüzde illa çabasız bir yönteme başvurmuş olabileceğini düşünmeye...Birçok danışanımın hatta bunların arasında sizlerin de tanıdığı ünlü danışanlarımın muhteşem bir şekilde kilo vermesini bu sayfadan sizlerle defalarca paylaştım. 20 kilo, 16 kilo vererek incelen danışanlarımın aynı zamanda yağ oranları ve iç yağlanmaları da ciddi bir şekilde düştü. Ardından en sık duyduğum yorum "Sanki mide operasyonu geçirmiş gibi zayıflamış" şeklindeydi. Mide operasyonunun bir mucize olmadığını tekrar hatırlatmak isterim. Mide operasyonu geçiren kişilerin vermiş oldukları ciddi kiloların nedeni cerrahi müdahale sebebiyle artık eskisi gibi beslenemiyor oluşları. Demek ki beslenmedeki yanlışlar cerrahi müdahale olmadan düzeltilirse aynı sonuçlara gayet sağlıklı ve konforlu bir şekilde ulaşmak mümkün. Ve hatta gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim ki sarkmadan zayıflamış ve sıkı bir vücuda kavuşmuş danışanlarımızı görmek bizi her zaman mutlu ediyor. Oysaki mide operasyonun en büyük dezavantajlarından biri de kişi zayıflarken kas ve doku kaybına uğradığı için yeniden farklı cerrahi müdahalelere ihtiyaç duyabilmeleri. Bana en çok sorulan sorulardan biri de "Peki ama bu değişimin sırrı ne?" oluyor. Her danışanın bir kilo alma hikayesi var. Herkesin hikayesi farklı. Biz öncelikle bir kilo problemi mevcutsa beslenmedeki yanlışları sıfırlamak gerektiğini belirtiyoruz. Örneğin danışanlarımıza ben şu örneği hep veriyorum: Dolmuş taşmış bir havuz düşün. Bugün itibariyle ben bu havuzu boşaltmaya başlayacağım. Fakat sen çeşmeyi kapatmazsan havuz dolmaya devam edecek. Yani özetlemek gerekirse beslenme konusunda sağlıklı beslenme bir yaşam biçimi olmalıdır.Üstelik sadece zayıflama sürecinde değil. İşte tam bu noktada buzla yağ kırma işleminin başarısını, ortaya çıkan sonuçlarda görüyoruz. Tek seansta kırılan yağlar vücuttan dışarı 15 gün boyunca atılmaya devam edilir. Bu demek oluyor ki yapılan işlem güçlü ve ciddi bir yağ kırma işlemidir. Ve 15 gün boyunca dışarı atıldıkça vücut şekillenmeye devam eder. İlk seans itibariyle, seans öncesi ve sonrası alınan elektronik ölçüler sayesinde kırılan yağların oranını net bir şekilde gözlemlemek mümkündür. Ayrıca ortalama 2-4 cm incelme söz konusudur. Ve bu şekilde adım adım 15 günde bir yapılan seanslar her seferinde etkisini gözle görülür şekilde göstermektedir. Seans esnasında vakum enjeksiyon ve kimyasal kullanılmadığı için işlemlerin zararı ve yan etkisi yoktur. Minimum 5 seans önerilen bu program kişinin ihtiyaçları doğrultusunda 10 seans da uygulanabiliyor.BUZLA yağ kırma, soğuk lipolizle sıkça karıştırılıyor. Bu uygulama bir soğuk lipoliz değildir. Bu noktaya özellikle değinmek isterim. Soğuk lipoliz seansı esnasında kullanılan vakumlu başlık bu işlem esnasında kullanılmamakta ve dokulara zarar vermeden ciltte deformasyona neden olmadan konforlu zayıflamayı sağlamaktadır.BUZLA yağları dondurduktan hemen sonra 'lipowaves premier' ile kırılan yağ miktarını 2 katına yükseltiyoruz. Böylece kas kaybına engel olmak için dokuları sıkılaştırarak adeta heykeltıraş gibi çalışıyoruz. Bu şahane uygulama kokteyli sayesinde kişiler istedikleri bölgeden istedikleri şekilde zayıflayabiliyorlar. Uygulamayı birden fazla bölgede yapmak mümkün. İç-dış bacak, karın, göbek, bel çevresi ve hatta kol bölgesinde işlem uygulanabilir. Tüm bu işlemler sürerken sağlıklı beslenmeye dikkat etmenin ve bol su tüketiminin önemini yeniden hatırlatmak isterim.