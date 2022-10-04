Ayak Üşümesi Hangi Hastalığın Belirtisidir? Ayaklarda Üşüme Neden Olur, Sebepleri Nelerdir?

Ayakların üşümesi genelde havaların soğuması ile ortaya çıkan bir durumdur. Çoğunlukla geçici ve zararsızdır. Her yaşta ayaklarda üşüme görülürken, kadınların metabolizması erkeklere göre daha yavaş çalıştığı için ellerde ve ayaklarda üşüme, kadınlarda daha sık görülmektedir. Ancak havaların sıcak olduğu dönemlerde de görülebilmektedir. Ayakların üşümesi, kişilerde bulunan bazı rahatsızlıkların belirtisi de olabilmektedir. Ayaklarda üşüme ile birlikte görülen semptomlara göre bir hastalık tanısı konulabilmektedir. Ayakların üşümesi hangi hastalığın belirtisidir? Ayaklarda üşüme neden olur, sebepleri nelerdir? Sorularının cevapları…

Ayaklarda Üşüme Neden Olur, Sebepleri Nelerdir?

Ayaklarda üşüme, çeşitli nedenlerden dolayı her mevsimde görülebilir. Genellikle kış aylarında soğuk etkisi ile görülen üşüme hissi, sıcaklığın düşmesinden kaynaklı geçici ve zararsızdır. Buna çözüm olarak ortamı sıcak tutmak, çorap ya da patik giymek gibi çözümler ayakların üşümesine engel olacaktır. Ancak sıcaklıktan bağımsız olarak üşüyen ayaklar, herkeste olmasa da bazen bir hastalığın habercisi olabilmektedir. Ayak üşümesinin sebeplerini inceleyecek olursak;

Kan dolaşımının zayıf olması

Vücuttaki kan dolaşımının yetersiz olmasından kaynaklı sıcak kanın ayaklara ulaşması zorlaşır ve ayakların soğuk olması ve üşümeye sebebiyet verir. Hareketsiz kalmak kan dolaşımının zayıf olmasının bir nedenidir.

Anemi

Vücutta, kırmızı kan hücrelerinin eksikliğinde anemi, diğer adıyla kansızlık oluşur. Aneminin ileri vakalarında ayak üşümesi semptomu oldukça yaygındır. Hekim tarafından uygulanan tedavi ve beslenme düzenine eklenen takviyeler ile tedavi edilebilir.

Şeker Hastalığı

Diyabet, sinirlerde oluşturduğu hasar ile sürekli üşüyen ayaklara sebebiyet verir. Diğer belirtileri karıncalanma ve uyuşma hissidir. Belirtiler var ise uzman bir hekime danışılması önerilir.

B12 Eksikliği

Hayvansal ürünlerin tüketimi ile alınan bir vitamin çeşididir. Yetersiz beslenme, B12 vitamin eksikliği ile ayaklarda üşüme görülebilmektedir.

Bu gibi nedenlere bağlı olarak ayaklarda üşüme gerçekleşebilmektedir. Altta yatan sebeplere göre uzman hekimler tarafından tedavi uygulanır. Dolaşımın iyileştirilebilmesi ve kalp sağlığı için egzersiz yapmak, düzenli beslenmek birçok sağlık probleminin önlenmesine ve giderilmesine yardımcı olmaktadır.