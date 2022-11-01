Dünyaca ünlü bilim insanından kanserle ilgili umut veren açıklama

Kendisi gibi ünlü bir onkolog olan eşini 20 yıl önce lösemi sebebiyle kaybeden Prof. Dr. Raza, kanserin ilk hücresine ulaşma çabalarını ise şöyle sıralıyor:

ENKEN TEŞHİS DEĞİL İLK HÜCREYİ BULMALIYIZ

* Dünyada her yıl 20 milyon kişiye kanser tanısı konuyor. Her yıl 10 milyon insanı kanserden kaybediyoruz. Kanser tedavisinde erken teşhis ciddi oranda başarı sağladı. Ancak bizim erken evre dediğimiz evrelerde dahi kanserler yeterince erken evrede yakalanamıyor. 1 trilyon dolarlık bütçeyle bugünden daha iyi tedaviler ve daha fazlasını yapabilmeliyiz. Günümüzde son hücreyi tedavi etmek için uğraşıyoruz, milyonlarca doları buraya akıtıyoruz ancak yatırımlarımızı ilk hücreyi bulmaya, erken tanıya yönlendirmeliyiz.