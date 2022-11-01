Dünyaca ünlü bilim insanından kanserle ilgili umut veren açıklama

ABD Columbia Üniversitesi Tıp Fakültesi MDS Direktörü Prof. Dr. Azra Raza, bilim dünyasında kanser alanındaki çalışmalarıyla tanınsa da onun tüm dünyada bu kadar bilinmesinin asıl nedeni, kanserle ilgili ezber bozan söylemleri. Öyle ki Bruce Springsteen'den Paul Simon'a pekçok ünlü sanatçı, onun çalışmalarına destek olmak için bağış geceleri düzenliyor. Danny Kane sahne şovlarında ondan söz ediyor. Çalışmalarına , ABD eski Başkanları Bill Clinton ,Barack Obama ve yeni Başkan Joe Biden'ın da desteklediğini belirten Prof. Dr. Raza, Harvard Medical School'dan devlet kadrolarına, Jhon Hopkinss'ten MD Anderson'a kadar birçok yerden desteklendiğinin altını çizdi. Amazon'da 2019'da En İyi Bilim Kitabı seçilen The First Cell'in Türkçe baskısı için İstanbul'da Kanser Savaşçıları Derneği ile buluşan Prof. Dr. Raza, 9 dilde yayınlanan 'İlk Hücre' kitabının Türkçe baskısını da tanıttı. Toplantıya, Kanser Savaşçıları Derneği Kurucu Eş Başkanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner ve Dernek Başkanı Belma Kurdoğlu Akgün de katıldı.
Kendisi gibi ünlü bir onkolog olan eşini 20 yıl önce lösemi sebebiyle kaybeden Prof. Dr. Raza, kanserin ilk hücresine ulaşma çabalarını ise şöyle sıralıyor:
ENKEN TEŞHİS DEĞİL İLK HÜCREYİ BULMALIYIZ
* Dünyada her yıl 20 milyon kişiye kanser tanısı konuyor. Her yıl 10 milyon insanı kanserden kaybediyoruz. Kanser tedavisinde erken teşhis ciddi oranda başarı sağladı. Ancak bizim erken evre dediğimiz evrelerde dahi kanserler yeterince erken evrede yakalanamıyor. 1 trilyon dolarlık bütçeyle bugünden daha iyi tedaviler ve daha fazlasını yapabilmeliyiz. Günümüzde son hücreyi tedavi etmek için uğraşıyoruz, milyonlarca doları buraya akıtıyoruz ancak yatırımlarımızı ilk hücreyi bulmaya, erken tanıya yönlendirmeliyiz.
ÇEVREMDEKİ PEKÇOK KİŞİYİ KANSERDEN KAYBETTİM
* Başta eşim olmak üzere arkadaşlarımı, çevremdeki pek çok kişiyi kanserden, lösemiden dolayı kaybettim. Yıllardır uyguladığımız ameliyatlar, kemoterapi, radyoterapi etkili tedaviler olmakla beraber yeni bakış açılarına ihtiyacımız var. İnsanların hasta olmasını beklemeden bir şeyler yapabilmeliyiz. Kanser tedavisinde yapılanların yüzde 95'i son kanser hücresini tedavi etmeye yönelik. Neden kurumlar, kuruluşlar ve FDA birkaç aylık sağ kalımlar için tedavilere harcanan bütçeleri, kanseri erken yakalamak ve insanları kanserden korumak için harcamıyor? Bu nedenle araştırmalara ayrılan bütçenin 50'si tedaviler için kullanılacaksa diğer yüzde 50'lik kısmı mutlaka tedavi öncesini araştıracak şekilde kullanılmalı.
* Günümüzde kanser tedavilerinde ana tedavi planını oluşturan yegâne güç halen kemoterapi ilaçları. Burada hastalar için demek istediğim kemoterapi kullanmayın değil, insanları bu şekilde iyileştirebiliyoruz ben de hastalarıma bu klasik tedavileri veriyorum. Sadece bakış açımızı genişletmeliyiz.
* Biz önce fareleri kanser yapıyoruz ardından onları iyileştirmeye çalışıyoruz. Farelerde lösemiyi zaten tedavi ediyoruz ancak bunu güncel tedavilerle henüz insanda iyileştiremeyebiliyoruz. Bu nedenle araştırmalarımızı farklı yönlere çevirmeliyiz. Fareler üzerinde çalışmak yeterli değil. Bunun yerine insan dokusu ile çalışmalıyız. Biz ekibimizle yıllardan bu yana 60 binin üzerinde kan, tırnak, saç ve kemik iliği örneklerini toplayarak dökümante ettik. Burada amacımız: İlk hücreyi bulmak ve hastayı kanser olmadan kurtarmak ve bir anlamda kanserden korumak.
60 BİN ÖRNEK VAR ELİMDE
* 10 hastanın 6'sından farklı kan örnekleri alıyorum. Böylece yaptığım çalışmalarla 2'nci kanser olma ihtimalini erken buluyorum. Buradan elde edilen verilerle sağlıklı insanlarda da bunu yapmayı amaçlıyorum. İleride 2 damla kan ile kemik iliği biyopsisi yapabileceğiz. 60 bin örnek var elimde. Kansersiz dönemden başlayıp kanser olana kadar ki tüm veriler. İnsan dokusuyla çalıştım.