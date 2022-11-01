Göz Altı Torbaları Neden Olur? Göz Altı Torbası Neyin Belirtisi ve Sebebi Nedir, Nasıl Geçer?

GÖZ ALTI TORBALARI NEDEN OLUR?

Yaşlanma

Yaş ilerledikçe göz altındaki deride incelme ve sarkma olduğundan, yaşla birlikte göz altı torbalarının ortaya çıkması normal kabul edilir. Vücudun geri kalanına göre daha ince olan göz altı derisi oldukça hassastır. Bu hassaslığın yanı sıra, deri yaşlandıkça göz kapaklarını destekleyen kaslarda da bozulma görülür ve deri sarkmaya başlar. Sonuç olarak gözleri destekleyen yağ kesecikleri fıtıklaşır, öne itilir ve göz altı torbalarını oluşturur.

Yetersiz Uyku

Pek çoğumuzun başına gelmiştir. Uykusuz geçen bir gecenin sabahında aynaya baktığımızda gördüğümüz ilk manzara şiş gözlerdir. Gerçekten de göz altı torbalarının nedenlerinin başında iyi bir uyku uyuyamamak gelir. Kaç saat uyuduğunuzun dışında, kesintisiz ve gerçekten dinlendiren, kaliteli bir uyku uyumak da önemlidir. Uyku bozukluğuna neden olan rahatsızlıkların veya başka şikayetlerin bir sonucu olarak, göz altı torbalarının ortaya çıkması normaldir.

Yorgunluk ve Stres

Gece geç saatlere kadar çalışmak zorunda olduğunuzda ya da internette vaktin nasıl geçtiğini anlamadan saatler boyu bilgisayar ektanına baktığınızda bundan en çok etkilenen organların başında gözler gelir. uzun süre bilgisayar ekranına bakmak, televizyon seyretmek, yeterince ve iyi uyuyamamak, gözlerde yorgunluk ve göz altı torbalarının oluşmasının nedenleri arasındadır.

Stres ise göz kaslarını etkiler ve tıpkı yaşlılık sürecinde olduğu gibi, stresten etkilenen göz kasları yüzünden, yağ kesecikleri fıtıklaşabilir.

Su Kaybı

Orta düzeyde bir su kaybı bile göz altı torbalarına yol açabilir. Su kaybını engellemenin en iyi yolu, gün içerisinde yeterince su içmektir. Kişiden kişiye değişebildiği için günlük su ihtiyacının ne kadar olduğunu söylemek zor olsa da, ortalama olarak erkeklerin günde 13 bardak, kadınların ise 9 bardak su içmesi gerektiği belirtilir.

Kalıtım

Göz altı torbalarının bir başka ana nedeni, bu durumun aileden kaynaklanıyor olmasıdır. Bazı kişilerde yirmili yaşlardan itibaren göz altında torbalar ortaya çıkmaya başlar. Göz altı torbasından şikayetçi kişilerin anne veya babasında ya da büyükanne veya dedesinde de aynı durum söz konusuysa, büyük ihtimalle kalıtsal bir özellik söz konusudur.

Alerji ve Soğuk Algınlığı

Sinüzit, alerji ya da soğuk algınlığı gibi nedenlerden dolayı göz altı torbaları kötüleşebilir. Sadece toz ya da duman alerjileri değil, yiyecek alerjisi de aynı şekilde torbaları tetikleyebilir. Alerji nedeniyle ortaya çıkan şikayetlerde, göz torbalarına kaşıntı ve kızarıklık da eşilik eder.

Gözleri Ovmak Ya Da Kaşımak

Göz altındaki deri oldukça hassastır ve herhangi bir şekilde ovuşturduğunuzda buradaki doku hemen tepki verip şişebilir. Aynı zamanda göz altında morluk da oluşabilir ki, bu da torbaları daha belirginleştirir. Alerji, sigara dumanı, göz kuruluğu benzeri nedenlerden dolayı ellerinizi çok sık gözlerinize götürüyor olabilirsiniz. Bu durumda, göz altı torbalarını önlemek için, ilk olarak gözlerinizi kaşımanıza neden olan kaynağı ortadan kaldırmanız gerekir.

Regl Dönemi

Hormonal değişiklikler nedeniyle vücudun su tutmasına bağlı olarak, regl döneminde göz altı torbalarının belirginleştiğini görebilirsiniz. Bu durum sadece birkaç gün sürer. Hamilelik döneminde de, göz altı morlukları ya da göz altı torbaları yine hormonal nedenlerden dolayı, ortaya çıkabilir.

Sigara ve Alkol

Sigara hem cildi hem de gözleri kurutur ve bununla birlikte gözlerde tahrişe neden olur. Göz kuruluğu gözlerde yanma ve batma hissine neden olan, rahatsız edici bir durumdur. Gözleriniz kuruduğu için onları sık sık ovalama ihtiyacı duyuyorsanız, göz altı torbalarına da davetiye çıkarırsınız. Sigara içmek kadar, duman altında kalmak da aynı soruna neden olur. Alkol ise vücudu susuz bıraktığı için göz altının torbalanmasına yol açar.

Güneş Işınları

Güneş ışınlarının ne kadar zararlı olabileceğini artık biliyoruz ve güneşin altında saatlerce yatmanın marifet sayıldığı günler çok gerilerde kaldı. Cilde verdiği diğer zararların yanı sıra, çok fazla güneş altında kalmak veya güneş gözlüğü olmadan güneş ışınlarına bakmak göz altı torbalarına zemin hazırlayabilir.

Ağlamak

Ağlamak son derece doğal ve insani bir tepkidir ama çoğu kez ağladığımızı kimse bilmesin isteriz. Ancak kimi zaman, şiş gözler yüzünden bunu saklamak mümkün olmaz. Gözyaşlarındaki tuz, göz altlarının şişmesine, torbalara neden olur ve bu durum saatler sürebilir. Ağladıktan sonra bir de doğru dürüst uykunuzu alamadığınız bir gece geçirirseniz, ertesi güne göz altı torbalarıyla başlayacak olmanız muhtemeldir.

Sodyum

Sodyum bakımından zengin bir beslenme vücudun su tutmasına ve ince deri altında şişkinliklere neden olur. Patates cipsi, turşu, sos, hazır gıda, fast food gibi tuzlu yiyecekleri çok fazla tüketiyorsanız, bunun gözlerinize yansıması beklenebilir.

Ödem

Vücutta ödem oluşması sadece fazla tuz tüketmeye bağlı olmayabilir. Bazı hastalıklar, iltihaplanma veya yorgunlukta vücudunuzda ödem yapabilir. Bu durumda göz altı torbalarının belirginleşmesi normaldir.

Altta Yatan Rahatsızlıklar

Böbrek rahatsızlıkları, tiroid problemleri, enfeksiyonlar veya alerjik reaksiyonlar nedeniyle göz altında torbalar meydana gelebilir. Ancak bu rahatsızlıkların genellikle başka belirtileri de vardır ve göz altı torbalarıyla birlikte yaşanan diğer şikayetleri de değerlendirmek gerekir.

GÖZ ALTI TORBALARI NASIL GİDERİLİR?

Tedavi, göz altı torbalarının hangi aşamada olduğuna bağlı olarak değişir. Başlangıç safhasındaki torbalanmaların neden olduğunu tespit etmek gerekir öncelikle. Eğer yorgunluğa, düzensiz yaşama bağlıysa, yaşantımıza dikkat etmek, dinlendirici ve göz altı dokusunu sıkılaştırıcı dermokozetikleri kullanmak yeterli ve faydalı olacaktır.



Genetik faktörlere ve yaşlanmaya bağlı olarak oluşmuş, ilerlemiş seviyedeki göz altı torbalarının giderilmesi basit yöntemlerle mümkün olmaz. Bunun için bir plastik cerraha başvurmak gerekir. Plastik cerrah bu torbaları bazen çıkarır bazen de bunların bir fıtıklaşmadan kaynaklandığını göz önünde bulundurarak tekrar yerine yerleştirilecek operasyonlar yapar.