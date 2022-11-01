Sırt Ağrısı Neden Olur? Sırt Ağrısı Neyin Belirtisi ve Nasıl Geçer, Sırt Ağrısının Nedenleri Nelerdir?

Sırt ağrısı günümüzde birçok insan tarafından tecrübe edilmektedir ve kimi zaman dayanılmaz bir hal alır ve yataktan çıkmak istemezsiniz. Neyse ki, çoğu sırt ağrısı olayını önlemek veya azaltmak için önlemler alabilirsiniz. Önleme başarısız olursa, basit evde tedavi ve uygun vücut egzersizi genellikle birkaç hafta içinde sırtınızı iyileştirir ve işlevsel tutar. Sırt ağrısını tedavi etmek için nadiren ameliyat gerekir. Peki, sırt ağrısı neden olur? İşte sırt ağrısı ile ilgili bilmeniz gerekenler…
SIRT AĞRISININ BELİRTİLERİ VE SEMPTOMLARI NELERDİR?
Sırt ağrısı sıklıkla doktorunuzun bir test veya görüntüleme çalışmasıyla tanımlayabilmesi için bir neden olmadan gelişir. Yaygın olarak sırt ağrısına bağlı durumlar:
Artrit
Osteoartrit alt sırtını etkileyebilir. Bazı durumlarda, omurgadaki artrit, spinal stenoz adı verilen bir durum olan omurilik etrafındaki boşluğun daralmasına neden olabilir.
İskelet düzensizlikleri
Omurganızın yana kıvrıldığı bir durum (skolyoz) da sırt ağrısına yol açabilir, ancak genellikle orta yaşlara kadar...
Osteoporoz
Kemikleriniz gözenekli ve kırılgan hale gelirse, omurganızın omurgası kompresyon kırıkları geliştirebilir. Fiziksel durumunuzu iyileştirerek ve uygun vücut mekaniklerini öğrenerek ve uygulayarak bel ağrısından kaçınabilirsiniz veya tekrarını önleyebilirsiniz.
Sırtınızı sağlıklı ve güçlü tutmak için:
Egzersiz yapın!
Düzenli düşük etkili aerobik aktiviteler - sırtınızı germeyen ya da sarsmayanlar - sırtınızdaki gücü ve dayanıklılığı artırabilir ve kaslarınızın daha iyi çalışmasını sağlar. Yürüyüş ve yüzme iyi seçimlerdir. Hangi etkinlikleri deneyebileceğiniz konusunda doktorunuzla konuşun.
Kas kuvveti ve esneklik geliştirin
Sırtınızı güçlendiren karın ve sırt kasları egzersizi, bu kasları, sırtınız için doğal bir korse gibi birlikte çalışması için koşullandırmaya yardımcı olur. Kalçalarınızdaki ve üst bacaklarınızdaki esneklik, sırtınızın nasıl hissettiğini geliştirmek için pelvik kemiklerinizi hizalar. Doktorunuz veya fizyoterapist hangi egzersizlerin sizin için uygun olduğunu söyleyebilir.
• Sağlıklı bir kiloya ulaşın ve bunu koruyun
• Fazla kilolu olmak, kasları gerer. Aşırı kiloluysanız, kesim yapmak sırt ağrısını önleyebilir.
• Sigarayı bırakın
• Bırakma yolları hakkında doktorunuzla konuşun.