Cezayirli Siyam ikizlerini birbirinden ayıran doktorlar SABAH’a konuştu

Cezayirli Elalia Kherkhar ve-İbrahim Kherkhar çifti üçüncü çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyorlardı heyecanla. Ancak 26 yaşındaki genç anne hamileliğinin 5'inci ayına geldiğinde ikiz bebeklerinin yapışık olduğu haberiyle sarsıldı. Yüzleri birbirine bakar şekilde doğdular. Göğüs ön duvarından karınlarına kadar yapışıktı. Kalp zarları ve karaciğerleri birbirine yapışık, göğüs ve kaburga kemikleri eksikti. İsimlerini Safaa (Safa) ve Chifaa (Şifa) koydular. Şifa'nın hidrosefalisi olmasından dolayı beyninde sıvı birikiyor, kafası hızla büyüyor, nörolojik gelişimi her geçen gün kötüye gidiyordu.
"Hayatımızın şokunu yaşadık" diyen anne Elalia Kherkhar, o süreci şöyle anlattı: "Safa ve Şifa dünyaya geldi. Yüzleri birbirine bakar şekilde göğüs duvarından karınlarına kadar birbirlerine yapışıklardı. Her gün 1 saat uzaklıktaki hastaneye bebeklerimi görmeye gittim. Yapışık olarak doğan ikizlerimin haberi Cezayir'de duyuldu, hatta İtalya, İspanya, Hindistan, Suudi Arabistan ve Fransa gibi ülkelerde yaşayan Cezayirliler de duydular. Sahip de çıktılar; yapışık ikizleri birbirinden ayıracak bir hastane bulmak için bulundukları ülkelerde arayışa girdiler. Birçok ülke tedavi için kendi ülkelerine davet etse de, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un himayesinde ikizlerimiz 5 aylık iken geçen Aralık ayında Türkiye'ye getirildik."
ÇOK ŞANSLIYIZ
Multidisipliner şekilde deneyimli ve titiz bir ekip çalışmasıyla 6 aylık hazırlık sürecinin ardından yapışık ikizler 6 Haziran'da 9 saat süren ameliyat sonucunda başarıyla birbirinden ayrıldı. İkizlerin ayrılması öncesinde ve sonrasında 100 kişilik sağlık ordusu görev aldı. Safa ve Şifa şimdi 15 aylık oldu. Uzun, meşakkatli ama başarıyla biten tedavi sürecinden ardından dün taburcu oldular.Anne Elalia Kherkhar, "Eğer benim gibi yapışık ikizleri olan anneler olursa, inançlarını yüksek tutsunlar, çünkü mutlaka Allah onların karşısına iyi hekimler çıkaracak ve tıpkı benim karşıma Türk hekimlerini çıkardığı gibi " dedi. Baba İbrahim Kherkhar da "Biz, çocuklarımızın şifa bulması için geldiğimiz Türkiye'de ve hastanede doğru hizmeti aldık. Bu yüzden çok şanslıyız. Bizi Türkiye'ye göndererek yapışık ikizlerimizin birbirinden ayrılmasına vesile olan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a ve Türk doktorlarına çok teşekkür ederiz" dedi.
İşte o operasyonun en ince ayrıntıları:
ÜÇ BOYUTLU MAKETTE ÇALIŞILDI
*Organ Nakli Bölüm Başkanı, Karaciğer Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Remzi Emiroğlu: Üç boyutlu makette de çalışarak çok iyi hazırlandık, anatomik her detayı adeta ezberledik. Radyolojik olarak tüm damarları safra yollarını nasıl ayırabileceğimizi defalarca çalıştık. Bizim için en kritik nokta karaciğeri eşit şekilde kesmemiz ve komplikasyon olmamasıydı.
*Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Burak Tander : Şifa'nın hidrosefalisi nedeniyle bir dizi ameliyat uygulandı. Laboratuvarımızda üretilmiş özel yapay ve organik dokular ile sentetik bazı özel maddeleri kullanarak, ayırma ameliyatı sonrası oluşacak büyük boşluğu kapatacak bağ dokuları oluşturma ameliyatları yapıldı.
*Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kenan Koç: Şifa'nın beyninde sıvı birikip kafası sürekli büyüyordu. Ayırma işleminden önce bu duruma acil müdahale etmemiz gerekiyordu, yoksa her iki bebek de kaybedilecekti. Şifa'nın beyninde biriken sıvıyı boşaltmak için şant ameliyatı yaptık.
*Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Agop Çıtak: Çok zorlu ve kompleks bir süreçle karşı karşıyaydık. Gerek ameliyat sırasında gerekse sonrasında ciddi komplikasyonlar gelişebileceğinden ekipçe her türlü senaryoyu ve tüm olasılıkları göz önünde bulundurarak hazırlandık.
PLASENTA ZARIYLA DOKULAR DAMARLANDIRILDI
*Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Veli Karaaltın : Plastik cerrahide birçok yeniliği hayata geçirdik. Bebekler ayrıldıklarında göğüs ön duvarında oluşacak boşluğu kapatabilecek yeterli deri dokuları olmadığından deri üretmek gerekiyordu. Deri genişletme işlemine başlamadan önce 3 D teknolojisini uygulayarak doğru bir şekilde hesapladık ve cerrahi simülasyon yaptık. Loratuvarımızda üretilen dünyada ilk kez hücreden arındırılmış plasenta zarıyla dokuların damarlanmasını sağladık. Aynı zarla, fıtık kaybını kapattık. Yine ilk defa 3 boyutlu yazıcı desteğiyle doku iskelesi malzemesi üretildi. Bebeklerin göğüs duvarını onunla kapattık.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Yazar : Sifa nörolojik sorunlarından dolayı hep uyuyor, çok sık nöbet geçiriyor, bu da kardeşini ayrıca zorluyordu. Ama 10 aylık süre zarfında çok başarılı bir ekip çalışmasıyla artık yeni yaşamlarına adım atmalarına şahit olmak, onların ailece sevinçlerine ortak olmak tarifsiz bir mutluluk.