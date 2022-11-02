Cezayirli Siyam ikizlerini birbirinden ayıran doktorlar SABAH’a konuştu

Cezayirli Elalia Kherkhar ve-İbrahim Kherkhar çifti üçüncü çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyorlardı heyecanla. Ancak 26 yaşındaki genç anne hamileliğinin 5'inci ayına geldiğinde ikiz bebeklerinin yapışık olduğu haberiyle sarsıldı. Yüzleri birbirine bakar şekilde doğdular. Göğüs ön duvarından karınlarına kadar yapışıktı. Kalp zarları ve karaciğerleri birbirine yapışık, göğüs ve kaburga kemikleri eksikti. İsimlerini Safaa (Safa) ve Chifaa (Şifa) koydular. Şifa'nın hidrosefalisi olmasından dolayı beyninde sıvı birikiyor, kafası hızla büyüyor, nörolojik gelişimi her geçen gün kötüye gidiyordu.

"Hayatımızın şokunu yaşadık" diyen anne Elalia Kherkhar, o süreci şöyle anlattı: "Safa ve Şifa dünyaya geldi. Yüzleri birbirine bakar şekilde göğüs duvarından karınlarına kadar birbirlerine yapışıklardı. Her gün 1 saat uzaklıktaki hastaneye bebeklerimi görmeye gittim. Yapışık olarak doğan ikizlerimin haberi Cezayir'de duyuldu, hatta İtalya, İspanya, Hindistan, Suudi Arabistan ve Fransa gibi ülkelerde yaşayan Cezayirliler de duydular. Sahip de çıktılar; yapışık ikizleri birbirinden ayıracak bir hastane bulmak için bulundukları ülkelerde arayışa girdiler. Birçok ülke tedavi için kendi ülkelerine davet etse de, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un himayesinde ikizlerimiz 5 aylık iken geçen Aralık ayında Türkiye'ye getirildik."